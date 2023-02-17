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Golf Live Health & Fitness Club

Golf Live Health & Fitness Club
A view from Golf Live Health & Fitness Club.
Golf Live Health & Fitness Club
A view from Golf Live Health & Fitness Club.
Golf Live Health & Fitness Club
View from the outside of Golf Live Health & Fitness Club.
Golf Live Health & Fitness Club
A view from Golf Live Health & Fitness Club.
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Rating Index
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3.7
3.7 out of 5 stars, based on 6 reviews
66.7%
Recommend
6
Reviews
  • 5 Stars
  • 4 Stars
  • 3 Stars
  • 2 Stars
  • 1 Stars
  • Conditions
    3.7
  • Value
    3.7
  • Layout
    3.7
  • Friendliness
    3.7
  • Pace
    3.7
  • Amenities
    3.8

Rating Index

Golfer Reviews

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RichardCheung
Reviews 24
Skill Intermediate
Plays A few times a week
Recommended
Played
First Time Playing
5.0
5.0 out of 5 stars
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0
Default User Avatar
2SyG9rxvOvgudGhuaJnB
Reviews 3
Handicap 5-9
Skill Intermediate
Plays Once a week
Recommended
Played

Top equipments and fashion design

I love this place very much. The best technology in Woodbrdige! It is a pleasure to play at this place and I would recommand this place to my friend for sure!

Previously Played
Windy weather
Walked
5.0
5.0 out of 5 stars
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0
Difficulty 3.0
Default User Avatar
2SyG9rxvOvgudGhuaJnB
Reviews 3
Handicap 10-14
Skill Intermediate
Plays Once a week
Recommended
Played
Previously Played
5.0
5.0 out of 5 stars
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0
Default User Avatar
2SyG9rxvOvgudGhuaJnB
Reviews 3
Handicap 10-14
Skill Intermediate
Plays Once a week
Recommended
Played
Previously Played
Perfect weather
Walked
5.0
5.0 out of 5 stars
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0
Difficulty 3.0
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marks8900
Reviews 2
Skill Advanced
Plays Once a week
Played

Horrible

Absolutely horrible avoid at all costs. Smelly, dirty and sims not accurate at all. Worst sim i’ve been to.

First Time Playing
1.0
1.0 out of 5 stars
Conditions 1.0
Value 1.0
Layout 1.0
Friendliness 1.0
Pace 1.0
Amenities 2.0
Default User Avatar
marks8900
Reviews 2
Skill Advanced
Plays Once a week
Played

AVOID THIS PLACE

Overpriced, smelly and dirty inside. Sims are not accurate at all. Off by 10 yards. Owner is extremely rude

First Time Playing
1.0
1.0 out of 5 stars
Conditions 1.0
Value 1.0
Layout 1.0
Friendliness 1.0
Pace 1.0
Amenities 1.0

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