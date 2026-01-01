Ball-Striking

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22:44
Chapter 1: The Most Important Skill in Golf
School of Golf
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1:48
Consistent Ground Contact
School of Golf
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2:50
Basket Drill: Flush Your Irons
Daily Video Tips
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1:05
Ball Between the Arms Drill
The Next Shot
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20:46
Iron Play Foundations
The Next Shot
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1:13
Keep Your Head Down?
The Next Shot
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23:22
Fairway Woods & Hybrids
The Next Shot
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1:01
Sweeping Your Woods
The Next Shot
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25:47
Contact & Compression
The Next Shot
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0:53
Mickey Wright Drill
The Next Shot
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