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Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
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Kiawah Island, South Carolina
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Miramar Beach, Florida
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Las Vegas, Nevada
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Cartagena, Bolivar
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0
Lemont, Illinois
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Inverness, Nova Scotia
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Dornoch, Sutherland
Semi-Private
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St. Andrews, Fife
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Silloth, Allerdale
Semi-Private
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Kinsale, County Cork
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Tucson, Arizona
Semi-Private
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1951
Waterloo, Illinois
Semi-Private
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530
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Seminole, Florida
Semi-Private
4.4522315919
1394
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Corona, California
Public
3.6367837438
1032
Sarasota, Florida
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5103
Freeport, Florida
Public
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