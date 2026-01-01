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World By The Numbers

40344 courses | 2671734 reviews

World Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 2671734 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
11587
3-4 Stars
4473
2-3 Stars
1024
1-2 Stars
607
N/A
19430
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.9

Featured World Destinations

134.jpg
Myrtle Beach
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
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The North Berwick GC: #14
The North Berwick Golf Club
North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Write Review
Atkinson Resort & Country Club - Par-3: #7
Atkinson Resort & Country Club - Par-3 Course
Atkinson, New Hampshire
Resort
5.0
10
Write Review
Big Easy Ranch: #1
Big Easy Ranch - 9-Hole Course
Columbus, Texas
Private/Resort
5.0
18
Write Review
Pheasant Glen Golf Resort
Pheasant Glen Golf Resort
Qualicum Beach, British Columbia
Public/Resort
5.0
17
Write Review
Cabot Links: #16
Cabot Links
Inverness, Nova Scotia
Resort
5.0
15
Write Review
Lake at Olympic Club: #4
The Olympic Club - Lake Course
San Francisco, California
Private/Resort
5.0
10
Write Review
Royal Dornoch: #16
Royal Dornoch Golf Club - Championship Course
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
Write Review
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
Write Review
Silloth on Solway GC
Silloth on Solway Golf Club
Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
Write Review
Old Head Golf Links: #4
Old Head Golf Links
Kinsale, County Cork
Resort
5.0
11
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arizona National GC: #18
View Tee Times
Arizona National Golf Club
Tucson, Arizona
Semi-Private
4.309950945
1951
Write Review
Mystic Oak GC: Clubhouse
View Tee Times
Mystic Oak Golf Course
Waterloo, Illinois
Semi-Private
4.1106523588
530
Write Review
Acorns Golf LInks: #3
View Tee Times
Acorns Golf Links
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Write Review
Seminole Lake CC: #16
View Tee Times
Seminole Lake Country Club
Seminole, Florida
Semi-Private
4.4522315919
1394
Write Review
Golf Summerlin - Eagle Crest: #18
View Tee Times
Golf Summerlin - Eagle Crest Course
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Write Review
Pine Creek GC
View Tee Times
Pine Creek Golf Course
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Write Review
Arrowe Park Municipal GC
View Tee Times
Arrowe Park Municipal Golf Course
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Write Review
Cresta Verde GC: #1
View Tee Times
Cresta Verde Golf Club
Corona, California
Public
3.6367837438
1032
Write Review
Tatum Ridge Golf Links
View Tee Times
Tatum Ridge Golf Links
Sarasota, Florida
Semi-Private
3.5868595273
5103
Write Review
Windswept Dunes GC: #2
View Tee Times
Windswept Dunes Golf Course
Freeport, Florida
Public
4.5037044845
364
Write Review

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