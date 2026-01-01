Fairway Woods

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23:22
Fairway Woods & Hybrids
The Next Shot
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1:01
Sweeping Your Woods
The Next Shot
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6:25
Flighting Fairway Woods
Ask Rory
Medicine Ball Drill: Flush Fairway Woods
2:33
Medicine Ball Drill: Flush Fairway Woods
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6:52
Par 5 Performance – Fairway Woods and Hybrids
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6:16
Getting Out of Fairway Bunkers
Ask Rory
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5:14
High vs. Low Fairway Woods
Ask Rory
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22:07
Celine Boutier - Part 2
Playing Lessons
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2:17
Driver Off the Deck
Daily Video Tips
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2:40
Stinger with Fairway Wood or Hybrid
3 Keys to Every Shot
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