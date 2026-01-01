Long Irons

8-Iron vs. 5-Iron Swing
3:21
8-Iron vs. 5-Iron Swing
Master the Stinger
2:01
Master the Stinger
Launch Your long irons
3:04
Launch Your long irons
Long Iron Keys with Jake Knapp
3:04
Long Iron Keys with Jake Knapp
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5:13
Strike Your Long Irons Solidly
Breaking Par
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3:00
Sweep Your Long Irons
Daily Video Tips
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6:36
THE PLAYERS – Going For The Green
The Golf Fix
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4:48
Loft Your Long Irons like You’ve Longed to
Build A Better Game: Through the Bag
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2:57
Long Iron Tip
Me and My Golf: Total Game Series

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