Short Game

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2:07
The Stock Pitch Shot
Daily Video Tips
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3:52
2 Visuals for Better Bunker Play
The Next Shot
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2:33
“Draw Feel” Chipping Technique
Daily Video Tips
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1:33
Shanked Chip Fix
Daily Video Tips
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2:31
The Ferris Wheel Chip
Daily Video Tips
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1:52
Thumb Fix for Cleaner Chips
Daily Video Tips
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1:37
Stock Chip Shot
Daily Video Tips
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2:02
Towel Chipping Drill
Daily Video Tips
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2:42
Chip vs. Pitch Drill
Daily Video Tips
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3:34
Chipping Landing Spot Drill
Daily Video Tips
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