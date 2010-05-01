Short Putts

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1:58
Knock the Tee Putting Drill
Daily Video Tips
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2:27
Stable Legs Putting Drill
Daily Video Tips
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20:49
Putting Mechanics Reset
The Next Shot
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1:23
1-5-10 Accountability Drill
The Next Shot
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2:13
Steady Knees, Better Short Putts
Daily Video Tips
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2:57
Tension-Free Putting
Daily Video Tips
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2:16
Stay Still to Make Putts
Daily Video Tips
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2:09
Simple Putting Routine
Daily Video Tips
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3:42
Throw the Towel
Daily Video Tips
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2:35
Short Putt Practice Station
Daily Video Tips
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