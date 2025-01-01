Innisbrook Golf Resort Stay & Play Package

Enjoy up to 5 nights’ accommodations at Innisbrook Golf Resort and up to 4 rounds of golf at your choice of Innisbrook – Copperhead Course, Innisbrook – Island Course, and Innisbrook – South Course.

From $237 Per Person/Night*

Innisbrook Golf Resort ticks off all the checkboxes for a great golf resort. There are four courses onsite, including the Copperhead Course, which is an annual stop on the PGA TOUR, multiple dining options, and modern, spacious accommodations. Situated just 20 miles from Tampa International Airport, Innisbrook offers 4-star accommodation ranging from deluxe guest rooms to one- and two-bedroom suites with modern amenities.