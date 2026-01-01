Home / Courses / World / Mexico

Baja California Golf Guide

Baja California Golf Courses By Location

Baja California Golf Courses

Baja California Golf Resorts

  • Bajamar Ocean Front Golf Resort
    Bajamar Ocean Front Golf Resort
    Ensenada, Baja California
    Located 40 minutes south of San Diego, Bajamar Ocean Front Golf Resort offers more than 80 colonial-style Mexican rooms with either a patio or a balcony overlooking the ocean and property. The resort features a full-service restaurant, a bar and other amenities like a swimming pool, jacuzzi, two tennis courts, walking and biking trails, conference…
  • Real del Mar Golf Resort
    Real del Mar Hotel & Golf Resort
    Tijuana, Baja California
    Tucked below the mountains and overlooking the Pacific Ocean, Real del Mar Hotel & Golf Resort offers a scenic and relaxing beachfront getaway with something for everyone. Guests can choose from five different types of rooms, all bright and spacious, with views of the forest, golf course or ocean. The resort features a variety of dining options,…

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me