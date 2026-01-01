Baja California Golf Guide
Baja California Golf Courses By Location
Baja California Golf Courses
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Ensenada, Baja CaliforniaPublic/Resort3.470588235323
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Ensenada, Baja CaliforniaResort
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Ensenada, Baja CaliforniaResort
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Ensenada, Baja CaliforniaResort
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Tijuana, Baja CaliforniaPublic0.00
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Mexicali, Baja CaliforniaSemi-Private0.00
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San Felipe, Baja CaliforniaResort3.153846153813
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Ensenada, Baja CaliforniaResort1.28571428573
Baja California Golf Resorts
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Ensenada, Baja CaliforniaLocated 40 minutes south of San Diego, Bajamar Ocean Front Golf Resort offers more than 80 colonial-style Mexican rooms with either a patio or a balcony overlooking the ocean and property. The resort features a full-service restaurant, a bar and other amenities like a swimming pool, jacuzzi, two tennis courts, walking and biking trails, conference…
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Tijuana, Baja CaliforniaTucked below the mountains and overlooking the Pacific Ocean, Real del Mar Hotel & Golf Resort offers a scenic and relaxing beachfront getaway with something for everyone. Guests can choose from five different types of rooms, all bright and spacious, with views of the forest, golf course or ocean. The resort features a variety of dining options,…