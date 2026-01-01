Mexico Golf Guide
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Courses: 21
Reviews: 2254
Cabo" has a unique combination of rich beauty, culture and architecture that make it the perfect place to relax. Nestled into the tip of Baja California Sur, Los Cabos consists of Cabo San Lucas (the tourist community), San Jose del Cabo (fishing community) and the Corridor (20 miles of breathtaking beaches, gorgeous golf courses and fantastic fishing).
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Featured Courses
San Jose del Cabo, Baja California
Public
San Jose del Cabo, Baja California
Public
San Jose del Cabo, Baja California
Public
Top Rated Courses
Ligüi, Baja California Sur
Resort
4.9447004608
64
La Ribera, Baja California Sur
Private/Resort
4.9230769231
13
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
4.7508169935
142
Puerto Peñasco, Sonora
Resort
4.7465742075
365
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
San Jose del Cabo, Baja California
Private
4.6818181818
22
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
4.6575963719
55
Puerto Vallarta, Jalisco
Public
4.6447561589
416
Recently Reviewed Courses
Cabo San Lucas, Baja California Sur
Public
4.0472682993
212
Acapulco, Guerrero
Public
4.4737076649
45
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
3.591307815
420
Nuevo Vallarta, Nayarit
Public/Resort
3.4555147059
248
Higuera Blanca, Bahía de Banderas
Public/Resort
4.069259962
77
Puerto Peñasco, Sonora
Semi-Private/Resort
3.778726438
383
Nuevo Vallarta, Nayarit
Semi-Private/Resort
4.1785900135
492
Cabo San Lucas, Los Cabos
Private/Resort
3.6920415225
20
Akumal, Tulum
Private/Resort
4.4159972813
142
San Jose del Cabo, Baja California
Public
Mexico Golf Courses By Location
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