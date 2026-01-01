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Mexico Golf Guide

Mexico By The Numbers

281 courses | 9288 reviews

Mexico Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 9288 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
81
3-4 Stars
19
2-3 Stars
7
1-2 Stars
4
N/A
158
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.9

Featured Mexico Destinations

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Los Cabos
Courses: 21
Reviews: 2254
Cabo" has a unique combination of rich beauty, culture and architecture that make it the perfect place to relax. Nestled into the tip of Baja California Sur, Los Cabos consists of Cabo San Lucas (the tourist community), San Jose del Cabo (fishing community) and the Corridor (20 miles of breathtaking beaches, gorgeous golf courses and fantastic fishing).
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
TPC Danzante Bay: #17
TPC Danzante Bay
Ligüi, Baja California Sur
Resort
4.9447004608
64
Write Review
Costa Palmas GC
Costa Palmas Golf Club
La Ribera, Baja California Sur
Private/Resort
4.9230769231
13
Write Review
Gran Coyote Golf Riviera Maya: #5
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Gran Coyote Golf Riviera Maya
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
4.7508169935
142
Write Review
The Nicklaus Design Course at Vidanta Puerto Penasco: #15
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The Nicklaus Design Course at Vidanta Puerto Penasco
Puerto Peñasco, Sonora
Resort
4.7465742075
365
Write Review
Puerto Los Cabos GC
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Puerto Los Cabos Golf Club - Norman/Nicklaus I
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
4.6959444065
177
Write Review
Puerto Los Cabos GC
View Tee Times
Puerto Los Cabos Golf Club - Nicklaus I/Nicklaus II
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
4.6959444065
177
Write Review
Puerto Los Cabos GC - Norman: #7
View Tee Times
Puerto Los Cabos Golf Club - Nicklaus II/Norman
San Jose del Cabo, Los Cabos
Resort
4.6959444065
177
Write Review
Cabo del Sol - Ocean GC: #17
The Cove Club
San Jose del Cabo, Baja California
Private
4.6818181818
22
Write Review
Iberostar Playa Paraiso GC
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Iberostar Playa Paraiso Golf Club
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
4.6575963719
55
Write Review
Vista Vallarta GC - The Weiskopf: #10
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Vista Vallarta Golf Club - The Weiskopf Course
Puerto Vallarta, Jalisco
Public
4.6447561589
416
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Club Campestre San Jose
View Tee Times
Club Campestre San Jose
Cabo San Lucas, Baja California Sur
Public
4.0472682993
212
Write Review
Vidanta Golf Acapulco
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Vidanta Golf Acapulco
Acapulco, Guerrero
Public
4.4737076649
45
Write Review
Hard Rock GC Riviera Maya
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Hard Rock Golf Club Riviera Maya
Playa del Carmen, Quintana Roo
Resort
3.591307815
420
Write Review
Nicklaus Design at Vidanta Nuevo Vallarta
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The Nayar Course at Vidanta Nuevo Nayarit-Vallarta
Nuevo Vallarta, Nayarit
Public/Resort
3.4555147059
248
Write Review
Higuera GC: Aerial
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Higuera Golf Club
Higuera Blanca, Bahía de Banderas
Public/Resort
4.069259962
77
Write Review
The Links at Las Palomas Resort GC: #15
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The Links at Las Palomas Resort Golf Club
Puerto Peñasco, Sonora
Semi-Private/Resort
3.778726438
383
Write Review
El Tigre Club de Golf
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El Tigre Club de Golf
Nuevo Vallarta, Nayarit
Semi-Private/Resort
4.1785900135
492
Write Review
Quivira GC: #5
Quivira Golf Club
Cabo San Lucas, Los Cabos
Private/Resort
3.6920415225
20
Write Review
Riviera Maya GC
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Riviera Maya Golf Club - Championship Course
Akumal, Tulum
Private/Resort
4.4159972813
142
Write Review
One&Only Palmilla GC
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Palmilla Golf Club - The Arroyo/Mountain Course
San Jose del Cabo, Baja California
Public
3.2499465241
352
Write Review

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