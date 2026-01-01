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Norway Golf Guide

Norway By The Numbers

215 courses | 5 reviews

Norway Review Stats

Average Rating

4.8
4.8
Total 5 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
4
3-4 Stars
0
2-3 Stars
0
1-2 Stars
0
N/A
209
Avg. Course Layout
5.0
Avg. Off-Course Amenities
4.5
Avg. Value for the Money
5.0
Avg. Pace of Play
4.8
Avg. Staff Friendliness
4.8
Avg. Course Conditions
4.8

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