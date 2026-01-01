Home / Courses / World

Europe Golf Guide

Europe By The Numbers

9729 courses | 143407 reviews

Europe Review Stats

Average Rating

4.2
4.2
Total 143407 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
2266
3-4 Stars
523
2-3 Stars
105
1-2 Stars
62
N/A
6533
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
4.0
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.1

Featured Europe Destinations

birmingham-wonderful-english-city-skyline-at-dusk-england-hd-desktop-wallpaper-citiesoflove.blogspot.com.jpg
Birmingham
Courses: 186
Reviews: 8495
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
The North Berwick GC: #14
The North Berwick Golf Club
North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Write Review
Royal Dornoch: #16
Royal Dornoch Golf Club - Championship Course
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
Write Review
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews Links - Old Course
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
Write Review
Silloth on Solway GC
Silloth on Solway Golf Club
Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
Write Review
Old Head Golf Links: #4
Old Head Golf Links
Kinsale, County Cork
Resort
5.0
11
Write Review
St. Mellion International Resort - Nicklaus: #14
St. Mellion Golf Club - Nicklaus Course
St. Mellion, Saltash
Semi-Private/Resort
5.0
13
Write Review
The West Kilbride GC: #18
View Tee Times
The West Kilbride Golf Club
West Kilbride, North Ayrshire
4.9858823529
34
Write Review
Trump Turnberry - King Robert the Bruce
View Tee Times
Trump Turnberry - King Robert the Bruce Course
Turnberry, South Ayrshire
Resort
4.9849170437
67
Write Review
Glasgow Gailes GC
View Tee Times
Glasgow Gailes Golf Club
Gailes, North Ayrshire
Private
4.9816176471
36
Write Review
View from Dunes at Trump International Golf Links
View Tee Times
Trump International Golf Links Scotland - Old Course
Balmedie, Aberdeenshire
Resort
4.978021978
27
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arrowe Park Municipal GC
View Tee Times
Arrowe Park Municipal Golf Course
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Write Review
Breadsall Priory GCC
Breadsall Priory Golf & Country Club - Moorland Course
Morley, Erewash
Resort
4.3708660884
46
Write Review
Aboyne GC: #9, #10
View Tee Times
Aboyne Golf Club
Aboyne, Aberdeenshire
Semi-Private
4.7825311943
86
Write Review
Pike Fold GC: aerial view
Pike Fold Golf Club
Unsworth, Bury
Private
4.3646193772
240
Write Review
Walsall GC: #12
Walsall Golf Club
Walsall, Walsall
Private
4.2489752963
140
Write Review
Dieppe - Pourville GC
View Tee Times
Dieppe - Pourville Golf Club
Dieppe, Seine-Maritime
Semi-Private
4.5
4
Write Review
North West GC
View Tee Times
North West Golf Club
Fahan, County Donegal
Semi-Private
3.9350205198
47
Write Review
Auchmill GC
View Tee Times
Auchmill Golf Course
Aberdeen, Aberdeenshire
Private
3.4866262976
116
Write Review
Newent GC
Newent Golf Club
Newent, Forest of Dean
Semi-Private/Resort
4.4759707805
38
Write Review
Barlaston GC
View Tee Times
Barlaston Golf Club
Stone, Stafford
Private
4.4330746187
149
Write Review

Europe Golf Courses By Location

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me