Europe Golf Guide
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Castlerock, County Londonderry
Semi-Private
4.7700534759
42
Castlerock, County Londonderry
Semi-Private
4.6349206349
21
Ardglass, County Down
Public
4.411400924
66
Enniscrone, County Sligo
Public
4.9743589744
14
Enniscrone, County Sligo
Public
4.9743589744
14
Rosapenna, County Donegal
Resort
4.3109243697
22
Rosses Point, County Sligo
Public
4.125
8
Rosapenna, County Donegal
Resort
4.7142857143
3
Donegal, County Donegal
Public
4.25
8
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North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
Kinsale, County Cork
Resort
5.0
11
St. Mellion, Saltash
Semi-Private/Resort
5.0
13
West Kilbride, North Ayrshire
4.9858823529
34
Turnberry, South Ayrshire
Resort
4.9849170437
67
Gailes, North Ayrshire
Private
4.9816176471
36
Balmedie, Aberdeenshire
Resort
4.978021978
27
Recently Reviewed Courses
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Morley, Erewash
Resort
4.3708660884
46
Aboyne, Aberdeenshire
Semi-Private
4.7825311943
86
Unsworth, Bury
Private
4.3646193772
240
Walsall, Walsall
Private
4.2489752963
140
Dieppe, Seine-Maritime
Semi-Private
4.5
4
Fahan, County Donegal
Semi-Private
3.9350205198
47
Aberdeen, Aberdeenshire
Private
3.4866262976
116
Newent, Forest of Dean
Semi-Private/Resort
4.4759707805
38
Stone, Stafford
Private
4.4330746187
149
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