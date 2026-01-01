Home / Courses / World / Europe

Switzerland Golf Guide

Switzerland By The Numbers

121 courses | 13 reviews

Switzerland Review Stats

Average Rating

4.5
4.5
Total 13 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
8
3-4 Stars
0
2-3 Stars
1
1-2 Stars
0
N/A
108
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
4.1
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.4

Switzerland Golf Courses By Location

Now Reading
Search Near Me