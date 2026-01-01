Uganda Golf Guide
Uganda Golf Courses
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Entebbe, CentralPublic
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Kihiihi, Kanungu
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Jinja, EasternPublic
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Kabale, WesternPublic
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Kasese, WesternPublic5.01
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Masindi, WesternPublic
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Kampala, Central RegionResort
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Lira, NorthernPublic
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Namulonge, CentralPrivate
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Mbale, EasternPublic
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Mbarara, WesternPublic
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Lugazi, CentralPublic
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Kampala, CentralResort
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Kihiihi, WesternResort
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Soroti, EasternPublic
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Fort Portal, WesternPublic
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Tororo, EasternPublic
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Kampala, CentralPublic
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Arua, NorthernPublic