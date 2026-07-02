Home / Courses / World

Africa Golf Guide

Africa By The Numbers

986 courses | 180 reviews

Africa Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 180 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
106
3-4 Stars
19
2-3 Stars
7
1-2 Stars
11
N/A
837
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.1
Avg. Course Conditions
3.9

Spotlight

Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Kwekwe GC
Kwekwe Golf Club
Kwekwe, Midlands
5.0
1
Write Review

Africa Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me