Zambia Golf Guide
Zambia Golf Courses
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Lusaka, Lusaka ProvinceSemi-Private
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Lusaka, LusakaPublic
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Kalulushi, CopperbeltPublic
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Mbala, NorthernPublic
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Chilanga, NorthernPublic
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Chipata, EasternPublic/Municipal
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Choma, SouthernPublic
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Kabwe, CentralPublic
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Solwezi, North-WesternPrivate
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Kasama, NorthernPublic
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Chililabombwe, CopperbeltPublic
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Livingstone, SouthernPublic
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Luanshya, CopperbeltPublic
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Lusaka, LusakaPublic
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Maamba, SouthernPublic
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Mansa, LuapulaPublic
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Mazabuka, SouthernPublic
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Mkushi, Central
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Monze, SouthernPublic
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Mpika, NorthernPublic
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Mufulira, CopperbeltPublic
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Chingola, CopperbeltPublic
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Ndola, CopperbeltPublic
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Kitwe, CopperbeltSemi-Private5.02
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Mumbwa, CentralPublic