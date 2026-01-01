Verdun Golf Guide
Verdun Golf Courses
Golf Courses Near Verdun
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Saint Lambert, QuebecPrivate
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Saint Lambert, QuebecSemi-Private
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Candiac, QuebecSemi-Private3.02
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Montreal, QuebecPublic3.01
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Brossard, QuebecPublic/Municipal2.01
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Kahnawake, QuebecPrivate5.02
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Kahnawake, QuebecPublic
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Kahnawake, QuebecSemi-Private/Resort
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Kahnawake, QuebecPublic
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Kahnawake, QuebecPublic
See Also
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