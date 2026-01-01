Canada Golf Guide
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Featured Courses
Clinton, Prince Edward Island
Public
4.5
2
Belfast, Prince Edward Island
Public
5.0
1
Cardigan, Prince Edward Island
Public
4.4285714286
7
Cardigan, Prince Edward Island
Public
4.3333333333
3
Hunter River, Prince Edward Island
Resort
1.6296296296
11
Stratford, Prince Edward Island
Public
4.0
1
Morell, Prince Edward Island
Resort
4.1538461538
13
Fairview, Prince Edward Island
Semi-Private
5.0
1
Cornwall, Prince Edward Island
Semi-Private
3.0
4
Murray River, Prince Edward Island
Public
0.0
0
Top Rated Courses
Qualicum Beach, British Columbia
Public/Resort
5.0
17
Inverness, Nova Scotia
Resort
5.0
15
Balmertown, Ontario
Semi-Private
4.9607843137
34
Brooks, Alberta
Public
4.9579831933
17
Carberry, Manitoba
Public
4.9444444444
21
Kamloops, British Columbia
Semi-Private
4.9362731788
196
Bow Island, Alberta
Semi-Private
4.9346405229
20
Wheatley, Ontario
Semi-Private
4.9333333333
14
Shilo, Manitoba
Military
4.9265306122
72
Kimberley, British Columbia
Public/Resort
4.9015151515
23
Recently Reviewed Courses
Ariss, Ontario
Semi-Private
Ariss, Ontario
Semi-Private
Ariss, Ontario
Semi-Private
Seaforth, Ontario
Semi-Private
4.4906446274
439
Ajax, Ontario
Semi-Private
Ajax, Ontario
Semi-Private
Ajax, Ontario
Semi-Private
Winnipeg, Manitoba
Semi-Private
4.2401960784
54
Qualicum Beach, British Columbia
Semi-Private
4.521258233
517
Selkirk, Manitoba
Semi-Private
4.1327854671
88
Canada Golf Courses By Location
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371 courses | 7246 reviews
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336 courses | 11136 reviews
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143 courses | 2216 reviews
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