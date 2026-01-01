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Canada Golf Guide

Canada By The Numbers

2743 courses | 135131 reviews

Canada Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 135131 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
914
3-4 Stars
410
2-3 Stars
80
1-2 Stars
68
N/A
1149
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Canada Destinations

boathouse-observ-1280.jpg
Muskoka
Courses: 42
Reviews: 2476
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Pheasant Glen Golf Resort
Pheasant Glen Golf Resort
Qualicum Beach, British Columbia
Public/Resort
5.0
17
Write Review
Cabot Links: #16
Cabot Links
Inverness, Nova Scotia
Resort
5.0
15
Write Review
Red Lake GCC: #15
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Red Lake Golf and Country Club
Balmertown, Ontario
Semi-Private
4.9607843137
34
Write Review
Brooks GC
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Brooks Golf Club
Brooks, Alberta
Public
4.9579831933
17
Write Review
Sandhills GCC: Clubhouse
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Sandhills Golf and Country Club
Carberry, Manitoba
Public
4.9444444444
21
Write Review
Tobiano GC
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Tobiano Golf Course
Kamloops, British Columbia
Semi-Private
4.9362731788
196
Write Review
Bow Island GC
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Bow Island Golf Course
Bow Island, Alberta
Semi-Private
4.9346405229
20
Write Review
Talbot Trail GC
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Talbot Trail Golf Club
Wheatley, Ontario
Semi-Private
4.9333333333
14
Write Review
Shilo CC: #1
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Shilo Country Club
Shilo, Manitoba
Military
4.9265306122
72
Write Review
Trickle Creek GC
Trickle Creek Golf Course
Kimberley, British Columbia
Public/Resort
4.9015151515
23
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Ariss Valley GCC
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Ariss Valley Golf and Country Club - Lakes Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Ariss Valley GCC
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Ariss Valley Golf and Country Club - Willows Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Ariss Valley GCC
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Ariss Valley Golf and Country Club - Pines Course
Ariss, Ontario
Semi-Private
3.5627475072
652
Write Review
Seaforth GC
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Seaforth Golf Club
Seaforth, Ontario
Semi-Private
4.4906446274
439
Write Review
Deer Creek North Course - Black Pearl
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Deer Creek North Course - Black Pearl
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Deer Creek North Course - Diamond
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Deer Creek North Course - Diamond
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Deer Creek North Course - Ruby
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Deer Creek North Course - Ruby
Ajax, Ontario
Semi-Private
4.6177315013
213
Write Review
Assiniboine GC
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Assiniboine Golf Club
Winnipeg, Manitoba
Semi-Private
4.2401960784
54
Write Review
Arrowsmith G & CC: #18
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Arrowsmith Golf and Country Club
Qualicum Beach, British Columbia
Semi-Private
4.521258233
517
Write Review
Larters at St. Andrews GC
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Larters at St. Andrews Golf Club
Selkirk, Manitoba
Semi-Private
4.1327854671
88
Write Review

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