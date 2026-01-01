Quebec

Mont Tremblant Resort - Le Diable GC - 15th
The par-5 15th hole on Mont Tremblant Resort's Le Diable golf course drops dramatically downhill with gorgeous views along the way.
Home / Courses / World / Canada

Quebec Golf Guide

Quebec By The Numbers

451 courses | 838 reviews

Quebec Review Stats

Average Rating

3.7
3.7
Total 838 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
92
3-4 Stars
34
2-3 Stars
14
1-2 Stars
12
N/A
291
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.1
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Destination

a554a01183b440750b9b7131c118124f.jpg
Montreal
Courses: 155
Reviews: 164
Explore

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Club de Golf Mont Ste Marie: #1
Club de Golf Mont Ste Marie
Lac Sainte Marie, Quebec
Public
4.2586206897
58
Write Review
Gatineau GC: #18
Gatineau Golf Club
Aylmer, Quebec
Semi-Private
3.7916666667
48
Write Review
CG Ormstown
Club de Golf Ormstown
Ormstown, Quebec
Semi-Private
3.6923076923
13
Write Review
Kingsway Park GCC
Kingsway Park Golf and Country Club
Aylmer, Quebec
Semi-Private
3.67
100
Write Review
Gray Rocks Golf - La Bete: #2
View Tee Times
Gray Rocks Resort - La Bete
Mont Tremblant, Quebec
Public
3.6638655462
37
Write Review
CG Les Vieux Moulins
View Tee Times
Club de Golf Les Vieux Moulins
Aylmer, Quebec
Semi-Private
3.6487776929
198
Write Review
CG Fairmont Le Chateau Montebello
Club de Golf Fairmont Le Chateau Montebello
Montebello, Quebec
Public/Resort
3.4090909091
44
Write Review
CG Select: #8
Club de Golf Select
Mirabel, Quebec
Public
3.2631578947
19
Write Review
Golf Manitou: #4
Golf Manitou
Mont Tremblant, Quebec
Public
3.1
10
Write Review
Club de Golf Atlantide
Club de Golf Atlantide - Atlantide
Notre Dame L Ile Perrot, Quebec
Semi-Private
2.2557544757
25
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Club de Golf Val-Neigette de Rimouski
Club de Golf Val-Neigette de Rimouski
Rimouski, Quebec
Semi-Private
4.5
2
Write Review
Club de Golf les Ruisseaux
Club de Golf les Ruisseaux
Saint Faustin, Quebec
Public
3.7222222222
4
Write Review
CG Les Vieux Moulins
View Tee Times
Club de Golf Les Vieux Moulins
Aylmer, Quebec
Semi-Private
3.6487776929
198
Write Review
Gray Rocks Golf - La Bete: #2
View Tee Times
Gray Rocks Resort - La Bete
Mont Tremblant, Quebec
Public
3.6638655462
37
Write Review

Quebec Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me