Jammu and Kashmir Golf Guide
Jammu and Kashmir Golf Courses
-
Rajouri, RajouriPrivate/Military
-
Jammu, JammuPrivate/Military
-
Akhnoor, JammuPrivate/Military
-
Thati, UdhampurPrivate/Military
-
Srinagar, SrinagarPrivate/Military
-
Uri, BaramullaPrivate/Military
-
Nagrota, JammuPrivate/Military
-
Jammu, JammuPrivate/Military
-
Gulmarg, BaramullaResort
-
Sidhra, JammuPublic
-
Srinagar, SrinagarSemi-Private
-
Pahalgam, AnantnagPublic
-
Srinagar, SrinagarMilitary
-
Srinagar, SrinagarResort/Semi-Private