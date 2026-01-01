Home / Courses / World / Asia

India Golf Guide

India By The Numbers

283 courses | 21 reviews

India Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 21 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
11
3-4 Stars
2
2-3 Stars
0
1-2 Stars
0
N/A
268
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.3
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.0
Avg. Course Conditions
4.2

India Golf Courses By Location

Now Reading
Search Near Me