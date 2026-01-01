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Asia Golf Guide

Asia By The Numbers

5920 courses | 485 reviews

Asia Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 485 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
110
3-4 Stars
22
2-3 Stars
5
1-2 Stars
3
N/A
4531
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.1

Featured Destination

Japan golf trip
Tokyo
Courses: 1116
Reviews: 5
Toyko, one of Asia's most prominent cities home to over 20 million residents, boasts a unique golf culture. It is also one of the few cities in the world to host an Olympic golf competition as the host of the 2020 Summer Olympic Games. The host club for the Olympics is Kasumigaseki Country Club, which is home to 36 holes. Tiger Woods earned his 82nd victory in Japan in the nearby city of Chiba in the 2019 ZoZo Championship at Narashino Country Club. Golfers who live and work in the sprawling metropolis likely have access to the game one of two ways - either at a private club or one of the dozens of ranges and simulators dispersed throughout an urban landscape. GolfPass has explored two of Japan's most famous clubs - the Kawana Hotel's 36 holes of resort golf - the "Pebble Beach of Asia" - and Hirono Golf Club, the "Pine Valley of Japan." Our Managing Editor Brandon Tucker interviewed Brad Klein about his experience visiting these gems in this podcast.
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Top Rated Courses
Top Rated Courses
Al Zorah GC
View Tee Times
Al Zorah Golf Club
Ajman, Ajman
Private
4.9834558824
70
Write Review
Saadiyat Beach GC
View Tee Times
Saadiyat Beach Golf Club
Abu Dhabi, Abu Dhabi
Resort
4.8181818182
11
Write Review
Arabian Ranches GC
View Tee Times
Arabian Ranches Golf Club
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.6428571429
11
Write Review
The Address Montgomerie Dubai Golf Resort + Spa
View Tee Times
The Address Montgomerie Dubai Golf Resort + Spa - Championship Course
Dubai, Dubai
Private/Resort
4.5555555556
90
Write Review
Al Hamra GC & Resorts
View Tee Times
Al Hamra Golf Club and Resorts - 18 Hole Championship Course
Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah
Private/Resort
4.5294117647
17
Write Review
Abu Dhabi GC - National
View Tee Times
Abu Dhabi Golf Club - National Course
Sas Al Nakhl, Abu Dhabi
Private/Resort
4.3333333333
12
Write Review
The Track Meydan Golf
View Tee Times
The Track Meydan Golf
Dubai, Dubai
Public
4.0166666667
11
Write Review
The Els Club at Dubai Sports City: Clubhouse
View Tee Times
The Els Club at Dubai Sports City
Dubai, Dubai
Private
4.0
89
Write Review

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