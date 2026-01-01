Punjab Golf Guide
Punjab Golf Courses
-
Patiala, PatialaPrivate/Military
-
Bhatinda, BathindaPrivate/Military
-
Pathankot, PathankotPrivate/Military
-
Firozpur, FirozpurPrivate/Military
-
Jalandhar, JalandharPrivate/Military
-
Patiala, PatialaPrivate
-
Mamun, PathankotPrivate/Military
-
Ludhiana, LudhianaPrivate/Resort
-
Jahan Khelan, HoshiarpurPrivate
-
Sahibzada Ajit Singh Nagar, PunjabSemi-Private
-
Amritsar, AmritsarPrivate/Military
-
Jalandhar, JalandharPrivate/Military
-
Kapurthala, KapurthalaSemi-Private
-
Phillaur, JalandharSemi-Private
-
Jalandhar, JalandharPrivate/Military