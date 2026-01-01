Uppsala Golf Guide
Uppsala Golf Courses
-
Almunge, Uppsala länSemi-Private
-
Älvkarleby, ÄlvkarlebyResort
-
Knivsta, KnivstaSemi-Private
-
Knutby, UppsalaResort
-
Bälinge, UppsalaSemi-Private
-
Bälinge, UppsalaSemi-Private
-
Enköping, EnköpingSemi-Private
-
Örsundsbro, EnköpingSemi-Private
-
Almunge, UppsalaSemi-Private
-
Alunda, ÖsthammarSemi-Private
-
Örbyhus, Uppsala CountySemi-Private
-
Örbyhus, Uppsala CountySemi-Private
-
Östhammar, ÖsthammarSemi-Private
-
Östhammar, ÖsthammarSemi-Private
-
Östhammar, ÖsthammarPublic
-
Uppsala, Uppsala länSemi-Private/Resort
-
Uppsala, Uppsala länSemi-Private/Resort
-
Uppsala, UppsalaSemi-Private
-
Uppsala, UppsalaSemi-Private
-
Uppsala, UppsalaSemi-Private
-
Vattholma, UppsalaSemi-Private