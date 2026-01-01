Home / Courses / World / Europe

Sweden Golf Guide

Sweden By The Numbers

701 courses | 12 reviews

Sweden Review Stats

Average Rating

4.5
4.5
Total 12 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
10
3-4 Stars
1
2-3 Stars
0
1-2 Stars
0
N/A
642
Avg. Course Layout
4.5
Avg. Off-Course Amenities
4.4
Avg. Value for the Money
4.6
Avg. Pace of Play
4.5
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.3

Sweden Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me