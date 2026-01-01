Jefferson Golf Guide
Jefferson Golf Courses
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Jefferson, IowaMunicipal
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Jefferson, IowaSemi-Private5.02
Golf Courses Near Jefferson
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Grand Junction, IowaPublic
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Perry, IowaSemi-Private
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Ogden, IowaPublic/Municipal5.01
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Gowrie, IowaPublic/Municipal4.01
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Dayton, IowaPublic/Municipal4.01
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Coon Rapids, IowaPublic
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Boone, IowaPublic4.534883720943
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Panora, IowaSemi-Private/Resort4.307692307739
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Panora, IowaSemi-Private/Resort
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Boone, IowaSemi-Private3.461538461513
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