USA Golf Guide
Featured USA Destinations
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
-
220 courses | 184674 reviews
-
73 courses | 23093 reviews
-
102 courses | 123318 reviews
-
70 courses | 33324 reviews
-
110 courses | 49846 reviews
-
84 courses | 33612 reviews
-
40 courses | 4670 reviews
-
158 courses | 46687 reviews
-
120 courses | 33412 reviews
-
59 courses | 38659 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Thackerville, Oklahoma
Public/Resort
3.9739470256
101
Kiawah Island, South Carolina
Private
4.6666666667
3
Miramar Beach, Florida
Resort
4.2663098066
2240
Fort Meade, Florida
Resort
4.9591836735
51
Carlsbad, California
Resort
4.0
1
Las Vegas, Nevada
Private
3.8
5
Lemont, Illinois
Public
2.5584415584
23
St Simons Island, Georgia
Resort
4.9444444444
18
White Sulphur Springs, West Virginia
Private
0.0
0
Sunriver, Oregon
Resort
5.0
4
Top Rated Courses
Atkinson, New Hampshire
Resort
5.0
10
Columbus, Texas
Private/Resort
5.0
18
San Francisco, California
Private/Resort
5.0
10
Verona, New York
Public/Resort
4.9901960784
40
Glen Allen, Virginia
Private
4.9895833333
17
North Las Vegas, Nevada
Private/Resort
4.9880952381
15
Northfield, Minnesota
Public
4.9876160991
21
Valentine, Nebraska
Public
4.9848484848
23
Marquette, Michigan
Semi-Private
4.9848484848
12
Midway, Utah
Public/Municipal
4.9831932773
16
Recently Reviewed Courses
Tucson, Arizona
Semi-Private
4.309950945
1951
Waterloo, Illinois
Semi-Private
4.1106523588
530
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Seminole, Florida
Semi-Private
4.4522315919
1394
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Corona, California
Public
3.6367837438
1032
Sarasota, Florida
Semi-Private
3.5868595273
5103
Freeport, Florida
Public
4.5037044845
364
Burnham, Illinois
Public
2.6734958826
212
USA Golf Courses By Location
-
269 courses | 16610 reviews
-
26 courses | 55 reviews
-
396 courses | 249739 reviews
-
206 courses | 4578 reviews
-
1017 courses | 320193 reviews
-
297 courses | 24314 reviews
-
198 courses | 20351 reviews
-
47 courses | 9268 reviews
-
6 courses | 540 reviews
-
1377 courses | 546653 reviews
-
459 courses | 89805 reviews
-
91 courses | 16362 reviews
-
132 courses | 1390 reviews
-
716 courses | 94311 reviews
-
469 courses | 26625 reviews
-
421 courses | 2615 reviews
-
261 courses | 4050 reviews
-
271 courses | 15658 reviews
-
153 courses | 13736 reviews
-
153 courses | 1755 reviews
-
189 courses | 28138 reviews
-
399 courses | 30183 reviews
-
938 courses | 64194 reviews
-
521 courses | 13775 reviews
-
158 courses | 5064 reviews
-
361 courses | 25602 reviews
-
117 courses | 1058 reviews
-
241 courses | 3834 reviews
-
110 courses | 48647 reviews
-
115 courses | 5471 reviews
-
338 courses | 79971 reviews
-
101 courses | 3545 reviews
-
915 courses | 52650 reviews
-
576 courses | 80590 reviews
-
124 courses | 306 reviews
-
765 courses | 60487 reviews
-
216 courses | 7175 reviews
-
222 courses | 16381 reviews
-
721 courses | 51333 reviews
-
62 courses | 3036 reviews
-
387 courses | 78716 reviews
-
131 courses | 961 reviews
-
304 courses | 28168 reviews
-
921 courses | 131928 reviews
-
136 courses | 2485 reviews
-
74 courses | 1537 reviews
-
4 courses | 10 reviews
-
376 courses | 45460 reviews
-
289 courses | 21077 reviews
-
121 courses | 3085 reviews
-
587 courses | 22118 reviews
-
68 courses | 221 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersMesquite, NevadaFROM $157 (USD)
-
Travel OffersLas Vegas, NevadaFROM $137 (USD)
-
Travel OffersLa Jolla, CACLICK BELOW
-
Travel OffersCarlsbad, CACLICK BELOW