Home / Courses / World

USA Golf Guide

USA By The Numbers

17552 courses | 2375913 reviews

USA Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 2375913 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
7624
3-4 Stars
3369
2-3 Stars
784
1-2 Stars
438
N/A
3783
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.9

Featured USA Destinations

134.jpg
Myrtle Beach
Courses: 100
Reviews: 31892
Myrtle Beach, South Carolina will always be golf's all-you-can-eat buffet. Roughly 90 courses call the Grand Strand home, stretching 90 miles from Pawleys Island, S.C. to the southern edges of North Carolina.
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Atkinson Resort & Country Club - Par-3: #7
Atkinson Resort & Country Club - Par-3 Course
Atkinson, New Hampshire
Resort
5.0
10
Write Review
Big Easy Ranch: #1
Big Easy Ranch - 9-Hole Course
Columbus, Texas
Private/Resort
5.0
18
Write Review
Lake at Olympic Club: #4
The Olympic Club - Lake Course
San Francisco, California
Private/Resort
5.0
10
Write Review
shenendoah.jpg
View Tee Times
Shenendoah Golf Club at Turning Stone
Verona, New York
Public/Resort
4.9901960784
40
Write Review
The Federal C: #14
The Federal Club
Glen Allen, Virginia
Private
4.9895833333
17
Write Review
Shadow Creek's #9
Shadow Creek Golf Course
North Las Vegas, Nevada
Private/Resort
4.9880952381
15
Write Review
Willingers GC
Willinger's Golf Club
Northfield, Minnesota
Public
4.9876160991
21
Write Review
Frederick Peak - views
Frederick Peak Golf Club
Valentine, Nebraska
Public
4.9848484848
23
Write Review
Marquette GC
Greywalls Course at Marquette Golf Club
Marquette, Michigan
Semi-Private
4.9848484848
12
Write Review
Soldier Hollow GC
View Tee Times
Soldier Hollow Golf Course - The Gold Course
Midway, Utah
Public/Municipal
4.9831932773
16
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arizona National GC: #18
View Tee Times
Arizona National Golf Club
Tucson, Arizona
Semi-Private
4.309950945
1951
Write Review
Mystic Oak GC: Clubhouse
View Tee Times
Mystic Oak Golf Course
Waterloo, Illinois
Semi-Private
4.1106523588
530
Write Review
Acorns Golf LInks: #3
View Tee Times
Acorns Golf Links
Waterloo, Illinois
Public
4.467902462
474
Write Review
Seminole Lake CC: #16
View Tee Times
Seminole Lake Country Club
Seminole, Florida
Semi-Private
4.4522315919
1394
Write Review
Golf Summerlin - Eagle Crest: #18
View Tee Times
Golf Summerlin - Eagle Crest Course
Las Vegas, Nevada
Semi-Private
4.2994348539
603
Write Review
Pine Creek GC
View Tee Times
Pine Creek Golf Course
Camden, South Carolina
Public
2.5
4
Write Review
Cresta Verde GC: #1
View Tee Times
Cresta Verde Golf Club
Corona, California
Public
3.6367837438
1032
Write Review
Tatum Ridge Golf Links
View Tee Times
Tatum Ridge Golf Links
Sarasota, Florida
Semi-Private
3.5868595273
5103
Write Review
Windswept Dunes GC: #2
View Tee Times
Windswept Dunes Golf Course
Freeport, Florida
Public
4.5037044845
364
Write Review
Burnham Woods GC
View Tee Times
Burnham Woods Golf Course
Burnham, Illinois
Public
2.6734958826
212
Write Review

USA Golf Courses By Location

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me