Home / Courses / World / USA

Iowa Golf Guide

Iowa By The Numbers

421 courses | 2615 reviews

Iowa Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 2615 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
130
3-4 Stars
43
2-3 Stars
8
1-2 Stars
4
N/A
219
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Destination

des moines.jpeg
Des Moines
Courses: 51
Reviews: 645
Through the expression of creativity and culture, Des Moines has become a very diverse city. The Robert D. Ray Asian Gardens provide a landscaped outdoor space to explore Asian culture through stone pagodas and sculptural rock formations. The John and Mary Pappajohn Sculpture Park has over 20 different works of sculptured art, and is worth exploring for yourself.
Explore

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Spirit Hollow GC: #1
Spirit Hollow Golf Course
Burlington, Iowa
Public/Resort
4.9603174603
22
Write Review
Okoboji View GC
View Tee Times
Okoboji View Golf Course
Spirit Lake, Iowa
Public
4.8377504848
39
Write Review
Sunrise Pointe GC
View Tee Times
Sunrise Pointe Golf Course
Storm Lake, Iowa
Public/Resort
4.8333333333
16
Write Review
Blue Top Ridge At Riverside
View Tee Times
Blue Top Ridge At Riverside
Riverside, Iowa
Public/Resort
4.7764647235
88
Write Review
Prairie Links Golf & Event Center
View Tee Times
Prairie Links Golf & Event Center
Waverly, Iowa
Semi-Private
4.6536665948
86
Write Review
River Bend GC
View Tee Times
River Bend Municipal Golf Course
Story City, Iowa
Public
4.637254902
19
Write Review
Woodland Hills GC - Executive 9
View Tee Times
Woodland Hills Golf Course - Executive 9
Des Moines, Iowa
Public
4.5882352941
33
Write Review
Otter Creek GC
View Tee Times
Otter Creek Golf Course
Ankeny, Iowa
Public/Municipal
4.5810978318
252
Write Review
Oakland Acres GC
Oakland Acres Golf Club
Grinnell, Iowa
Public
4.5714285714
21
Write Review
Briggs Woods GC
View Tee Times
Briggs Woods Golf Course
Webster City, Iowa
Public
4.538638985
41
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Lake MacBride GC
View Tee Times
Lake MacBride Golf Course
Solon, Iowa
Public
4.3337104072
22
Write Review
Prairie Links Golf & Event Center
View Tee Times
Prairie Links Golf & Event Center
Waverly, Iowa
Semi-Private
4.6536665948
86
Write Review
Blue Top Ridge At Riverside
View Tee Times
Blue Top Ridge At Riverside
Riverside, Iowa
Public/Resort
4.7764647235
88
Write Review
Briggs Woods GC
View Tee Times
Briggs Woods Golf Course
Webster City, Iowa
Public
4.538638985
41
Write Review
Hunters Ridge GC
View Tee Times
Hunters Ridge Golf Course
Marion, Iowa
Public
4.2656261122
242
Write Review
Okoboji View GC
View Tee Times
Okoboji View Golf Course
Spirit Lake, Iowa
Public
4.8377504848
39
Write Review
Woodland Hills GC
View Tee Times
Woodland Hills Golf Course
Des Moines, Iowa
Public
4.2585470085
134
Write Review
Rice Lake GCC
View Tee Times
Rice Lake Golf & Country Club
Lake Mills, Iowa
Semi-Private
4.9411764706
7
Write Review
Pebble Creek GC
View Tee Times
Pebble Creek Golf Course
Le Claire, Iowa
Public
4.0
2
Write Review
Fort Dodge CC: #1
Fort Dodge Country Club
Fort Dodge, Iowa
Private
4.4117647059
10
Write Review

Iowa Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me