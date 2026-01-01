Jewell Golf Guide
Jewell Golf Courses
Golf Courses Near Jewell
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Story City, IowaPublic4.63725490219
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Radcliffe, IowaSemi-Private3.01
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Webster City, IowaPublic4.53863898541
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Webster City, IowaPublic
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Ames, IowaPrivate
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Hubbard, IowaPublic3.01
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Ames, IowaPublic/Municipal3.52
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Ames, IowaPublic4.124223602524
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Ames, IowaPublic4.285714285714
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Boone, IowaSemi-Private3.461538461513
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