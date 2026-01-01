Sheldon Golf Guide
Sheldon Golf Courses
Golf Courses Near Sheldon
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Sanborn, IowaPublic/Municipal
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George, IowaSemi-Private
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Primghar, IowaPublic5.01
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Sibley, IowaSemi-Private
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Hull, IowaPublic
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Paullina, IowaSemi-Private4.01
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Orange City, IowaPublic/Municipal4.42857142867
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Hartley, IowaSemi-Private
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Alton, IowaPrivate
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Sioux Center, IowaPublic4.66666666676
See Also
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