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Booneville, ArkansasPublic
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Ratcliff, ArkansasSemi-Private
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Ozark, ArkansasSemi-Private
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Waldron, ArkansasSemi-Private
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Clarksville, ArkansasSemi-Private
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Danville, ArkansasPrivate4.01
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Greenwood, ArkansasSemi-Private
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Alma, ArkansasPublic3.01
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Alma, ArkansasPublic4.83333333334
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Fort Smith, ArkansasMilitary5.01
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