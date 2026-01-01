Arkansas Golf Guide
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El Dorado, Arkansas
Semi-Private
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104
Hot Springs Village, Arkansas
Semi-Private
4.8235294118
34
Heber Springs, Arkansas
Resort
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12
Melbourne, Arkansas
Public/Resort
4.6547077035
41
Glenwood, Arkansas
Public
4.6426062258
150
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
4.5583636832
110
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
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105
Harrison, Arkansas
Public
4.4768525592
38
Drasco, Arkansas
Semi-Private/Resort
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164
Fairfield Bay, Arkansas
Resort
4.421123288
157
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Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
3.7967914439
52
Fort Smith, Arkansas
Public
Fort Smith, Arkansas
Public
Fort Smith, Arkansas
Public
Maumelle, Arkansas
Semi-Private
3.4188517428
346
Sherwood, Arkansas
Municipal
4.1919579426
292
Fairfield Bay, Arkansas
Resort
4.421123288
157
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
4.3244168357
102
Fayetteville, Arkansas
Public
3.1406296723
112
Marion, Arkansas
Semi-Private
3.7676588708
115
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Arkansas Golf Resorts
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Heber, ArkansasRed Apple Inn & Country Club is a small resort and country club located in Arkansas' Ozarks near Greers Ferry Lake. The hotel features guest rooms, suites and two-bedroom condo units. Amenities beyond the 18-hole golf course designed by Gary Panks are a spa, tennis, swimming, fitness center, fishing on Little Red River and a nearby marina at Greer…
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Bismark, ArkansasDegray Lake Resort State Park is located on Degray Lake, southwest of Little Rock off I-30. The resort features a 96-room main lodge and conference center, plus 81 campsites and three yurts. Amenities include the 18-hole golf course and driving range, plus disc golf, swimming, tennis, hiking and mountain bike trails and horseback riding. A…