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Arkansas Golf Guide

Arkansas By The Numbers

206 courses | 4578 reviews

Arkansas Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 4578 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
59
3-4 Stars
33
2-3 Stars
8
1-2 Stars
4
N/A
89
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.7

Featured Destination

littlerock.jpeg
Little Rock
Courses: 36
Reviews: 1480
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Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Mystic Creek GC
View Tee Times
Mystic Creek Golf Club
El Dorado, Arkansas
Semi-Private
4.9320987654
104
Write Review
Granada GC: Aerial
Granada Golf Course
Hot Springs Village, Arkansas
Semi-Private
4.8235294118
34
Write Review
Red Apple Inn & CC: #2
View Tee Times
Red Apple Inn & Country Club
Heber Springs, Arkansas
Resort
4.7647058824
12
Write Review
Coopers Hawk GC
View Tee Times
Coopers Hawk Golf Course
Melbourne, Arkansas
Public/Resort
4.6547077035
41
Write Review
Glenwood CC
View Tee Times
Glenwood Country Club
Glenwood, Arkansas
Public
4.6426062258
150
Write Review
Bella Vista CC - Highlands
View Tee Times
Bella Vista Country Club - Highlands Course
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
4.5583636832
110
Write Review
Bella Vista CC - Country Club
View Tee Times
Bella Vista Country Club - Country Club Course
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
4.5170139179
105
Write Review
The Links At Harrison Golf & Athletic Club: 4th green
View Tee Times
The Links At Harrison Golf & Athletic Club
Harrison, Arkansas
Public
4.4768525592
38
Write Review
Tannenbaum GC: #11
View Tee Times
Tannenbaum Golf Club
Drasco, Arkansas
Semi-Private/Resort
4.4448575891
164
Write Review
Mountain Ranch GC at Fairfield Bay
View Tee Times
Mountain Ranch Golf Club at Fairfield Bay
Fairfield Bay, Arkansas
Resort
4.421123288
157
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Bella Vista Country Club - Berksdale: Aerial
View Tee Times
Bella Vista Country Club - Berksdale Course
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
3.7967914439
52
Write Review
Ben Geren GC
View Tee Times
Magnolia/Silo at Ben Geren Regional Park Golf Course
Fort Smith, Arkansas
Public
4.3396033022
105
Write Review
Ben Geren GC
View Tee Times
Willow/Silo at Ben Geren Regional Park Golf Course
Fort Smith, Arkansas
Public
4.3396033022
105
Write Review
Ben Geren GC
View Tee Times
Magnolia/Willow at Ben Geren Regional Park Golf Course
Fort Smith, Arkansas
Public
4.3396033022
105
Write Review
CC of Arkansas
View Tee Times
The Country Club of Arkansas
Maumelle, Arkansas
Semi-Private
3.4188517428
346
Write Review
The Greens at North Hills: #18
View Tee Times
The Greens at North Hills
Sherwood, Arkansas
Municipal
4.1919579426
292
Write Review
Mountain Ranch GC at Fairfield Bay
View Tee Times
Mountain Ranch Golf Club at Fairfield Bay
Fairfield Bay, Arkansas
Resort
4.421123288
157
Write Review
Bella Vista CC - Dogwood Hills: Aerial
View Tee Times
Bella Vista Country Club - Dogwood Hills Course
Bella Vista, Arkansas
Semi-Private
4.3244168357
102
Write Review
The Links at Fayetteville GCC
View Tee Times
The Links at Fayetteville Golf & Country Club
Fayetteville, Arkansas
Public
3.1406296723
112
Write Review
Marion Lakes GC
View Tee Times
Brownstone Country Club & Resort
Marion, Arkansas
Semi-Private
3.7676588708
115
Write Review

Arkansas Golf Courses By Location

Arkansas Golf Resorts

  • Red Apple Inn & CC: #2
    Red Apple Inn & Country Club
    Heber, Arkansas
    Red Apple Inn & Country Club is a small resort and country club located in Arkansas' Ozarks near Greers Ferry Lake. The hotel features guest rooms, suites and two-bedroom condo units. Amenities beyond the 18-hole golf course designed by Gary Panks are a spa, tennis, swimming, fitness center, fishing on Little Red River and a nearby marina at Greer…
  • DeGray Lake GC
    Degray Lake Resort State Park
    Bismark, Arkansas
    Degray Lake Resort State Park is located on Degray Lake, southwest of Little Rock off I-30. The resort features a 96-room main lodge and conference center, plus 81 campsites and three yurts. Amenities include the 18-hole golf course and driving range, plus disc golf, swimming, tennis, hiking and mountain bike trails and horseback riding. A…

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