Climax Golf Guide
Climax Golf Courses
Golf Courses Near Climax
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Crookston, MinnesotaSemi-Private5.01
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Grand Forks, North DakotaPrivate5.03
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Grand Forks, North DakotaPublic4.33333333333
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Grand Forks, North DakotaPublic/Municipal0.00
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Hillsboro, North DakotaSemi-Private4.52
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East Grand Forks, MinnesotaSemi-Private4.14705882358
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Fertile, MinnesotaSemi-Private4.94285714296
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Red Lake Falls, MinnesotaSemi-Private4.01
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Mayville, North DakotaPublic4.54
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Ada, MinnesotaPublic4.01
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