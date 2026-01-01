Minnesota Golf Guide
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Remember golf fans of Minnesota adopting Fred Funk during the 2002 PGA Championship at Hazeltine National? It was as if they had discovered one of their own, an everyman golfer with blue-collar appeal. Make no mistake: Golf is an everyman sport in Minnesota, which claims more players per capita than any state. Within 20 miles of downtown Minneapolis, there are 65 public courses, including 40 municipal tracks. Some of the best include The Links at Northfork, Prestwick Golf Club and Chaska Town Course, which hosted the 2006 U.S. Amateur. Rush Creek is the area's granddaddy of upscale publics, and a muni at that, hosting the 2004 U.S. Public Links. StoneRidge Golf Club is ranked no. 1 in the Twin Cities by Golfweek. In Hastings, Bellwood Oaks Golf Course and Hidden Greens Golf Course are neighboring beauties.
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Northfield, Minnesota
Public
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21
Alexandria, Minnesota
Public
Alexandria, Minnesota
Public
Alexandria, Minnesota
Public
Biwabik, Minnesota
Resort
4.9444444444
31
Brainerd, Minnesota
Resort
4.9404761905
15
Breezy Point, Minnesota
Resort
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21
Willmar, Minnesota
Semi-Private
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17
Tower, Minnesota
Resort
4.8823529412
17
Park Rapids, Minnesota
Semi-Private
4.8748879708
243
Recently Reviewed Courses
Ramsey, Minnesota
Public
3.8680926916
196
Ottertail, Minnesota
Resort
4.7994652406
21
Annandale, Minnesota
Public
4.6379757785
338
Saint Paul, Minnesota
Public
4.4874684139
219
Faribault, Minnesota
Semi-Private
4.3689839572
54
Circle Pines, Minnesota
Public
4.3613727686
123
New Hope, Minnesota
Public/Municipal
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125
Staples, Minnesota
Public
4.5727969349
32
White Bear Lake, Minnesota
Public/Municipal
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105
Lakeville, Minnesota
Public
4.1924527876
285
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Welch, MinnesotaThe Treasure Island Resort & Casino is the only casino in southern Minnesota located on the Mississippi River. The Prairie Island Indian Community owns and operates the state’s second largest hotel (788 rooms), along with the Mount Frontenac Golf Course and Dakota Station (a convenience store). The property features more than 2,200 slots, 44 table…