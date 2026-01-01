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Minnesota Golf Guide

Minnesota By The Numbers

521 courses | 13775 reviews

Minnesota Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 13775 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
269
3-4 Stars
61
2-3 Stars
6
1-2 Stars
14
N/A
124
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.3
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.1

Featured Destination

Minnesota, Minneapolis Skyline from Walker Art Center
Minneapolis - St. Paul
Courses: 155
Reviews: 6976
Remember golf fans of Minnesota adopting Fred Funk during the 2002 PGA Championship at Hazeltine National? It was as if they had discovered one of their own, an everyman golfer with blue-collar appeal. Make no mistake: Golf is an everyman sport in Minnesota, which claims more players per capita than any state. Within 20 miles of downtown Minneapolis, there are 65 public courses, including 40 municipal tracks. Some of the best include The Links at Northfork, Prestwick Golf Club and Chaska Town Course, which hosted the 2006 U.S. Amateur. Rush Creek is the area's granddaddy of upscale publics, and a muni at that, hosting the 2004 U.S. Public Links. StoneRidge Golf Club is ranked no. 1 in the Twin Cities by Golfweek. In Hastings, Bellwood Oaks Golf Course and Hidden Greens Golf Course are neighboring beauties.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Willingers GC
Willinger's Golf Club
Northfield, Minnesota
Public
4.9876160991
21
Write Review
Geneva GC - Island: #1
View Tee Times
Geneva Golf Club - Island/Ponds
Alexandria, Minnesota
Public
4.9738562092
11
Write Review
Geneva GC - Island: #8
View Tee Times
Geneva Golf Club - Marsh/Island
Alexandria, Minnesota
Public
4.9738562092
11
Write Review
Geneva GC - Marsh: #8
View Tee Times
Geneva Golf Club - Ponds/Marsh
Alexandria, Minnesota
Public
4.9738562092
11
Write Review
Giants Ridge Golf & Ski Resort - Legend: #9
Giants Ridge Golf & Ski Resort - Legend Course
Biwabik, Minnesota
Resort
4.9444444444
31
Write Review
The Classic at Madden's on Gull Lake: #17
The Classic at Madden's on Gull Lake
Brainerd, Minnesota
Resort
4.9404761905
15
Write Review
Breezy Point Resort - Deacon's Lodge
Breezy Point Resort - Deacon's Lodge
Breezy Point, Minnesota
Resort
4.925
21
Write Review
Eagle Creek GC: #13
View Tee Times
Eagle Creek Golf Club
Willmar, Minnesota
Semi-Private
4.8980392157
17
Write Review
Wilderness At Fortune Bay: #9
The Wilderness At Fortune Bay
Tower, Minnesota
Resort
4.8823529412
17
Write Review
Headwaters GC
View Tee Times
Headwaters Golf Club
Park Rapids, Minnesota
Semi-Private
4.8748879708
243
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Rum River Hills GC
View Tee Times
Rum River Hills Golf Club
Ramsey, Minnesota
Public
3.8680926916
196
Write Review
Thumper Pond GC: #2
View Tee Times
Thumper Pond Golf Course
Ottertail, Minnesota
Resort
4.7994652406
21
Write Review
Whispering Pines GC: #7
View Tee Times
Whispering Pines Golf Club
Annandale, Minnesota
Public
4.6379757785
338
Write Review
Lost Spur Golf & Event Center: #
View Tee Times
Lost Spur Golf & Event Center
Saint Paul, Minnesota
Public
4.4874684139
219
Write Review
Faribault GCC
View Tee Times
Faribault Golf & Country Club
Faribault, Minnesota
Semi-Private
4.3689839572
54
Write Review
Chomonix GC: #5
View Tee Times
Chomonix Golf Course
Circle Pines, Minnesota
Public
4.3613727686
123
Write Review
New Hope Village GC
View Tee Times
New Hope Village Golf Course
New Hope, Minnesota
Public/Municipal
4.2655654481
125
Write Review
The Vintage at Staples
View Tee Times
The Vintage at Staples
Staples, Minnesota
Public
4.5727969349
32
Write Review
Manitou Ridge GC: #17
View Tee Times
Manitou Ridge Golf Club
White Bear Lake, Minnesota
Public/Municipal
3.4529998046
105
Write Review
Heritage Links GC
View Tee Times
Heritage Links Golf Club
Lakeville, Minnesota
Public
4.1924527876
285
Write Review

Minnesota Golf Courses By Location

Minnesota Golf Resorts

  • Mount Frontenac GC
    Treasure Island Resort & Casino
    Welch, Minnesota
    The Treasure Island Resort & Casino is the only casino in southern Minnesota located on the Mississippi River. The Prairie Island Indian Community owns and operates the state’s second largest hotel (788 rooms), along with the Mount Frontenac Golf Course and Dakota Station (a convenience store). The property features more than 2,200 slots, 44 table…

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