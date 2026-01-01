Cohasset Golf Guide
Cohasset Golf Courses
Golf Courses Near Cohasset
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Grand Rapids, MinnesotaPublic4.01
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Hill City, MinnesotaPublic/Resort
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Coleraine, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Deer River, MinnesotaPublic
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Pengilly, MinnesotaSemi-Private
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Longville, MinnesotaPublic4.55555555569
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Longville, MinnesotaPublic4.55555555569
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Longville, MinnesotaPublic
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Emily, MinnesotaPublic5.01
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Fifty Lakes, MinnesotaSemi-Private4.05
Cohasset Golf Resorts
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Cohasset, MinnesotaThe Sugar Lake Lodge in Cohasset, Minn., is a family-owned and operated resort on the shores of Sugar Lake. The resort life revolves around the water, outdoor pool and white-sand beach. Guests can rent pontoon, sailing and fishing boats; kayaks, canoes and paddleboards. Stay active on the myriad of sports courts for bocce, sand volleyball,…
See Also
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1 course | 1 review
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1 course | 0 reviews
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1 course | 1 review
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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3 courses | 9 reviews
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2 courses | 1 review
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2 courses | 5 reviews