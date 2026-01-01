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Cohasset Golf Guide

Cohasset Golf Courses

Golf Courses Near Cohasset

Cohasset Golf Resorts

  • Sugar Lake Lodge - Sugarbrooke GC
    Sugar Lake Lodge
    Cohasset, Minnesota
    The Sugar Lake Lodge in Cohasset, Minn., is a family-owned and operated resort on the shores of Sugar Lake. The resort life revolves around the water, outdoor pool and white-sand beach. Guests can rent pontoon, sailing and fishing boats; kayaks, canoes and paddleboards. Stay active on the myriad of sports courts for bocce, sand volleyball,…

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