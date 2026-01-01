Whiteman AFB Golf Guide
Whiteman AFB Golf Courses
Golf Courses Near Whiteman AFB
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Warrensburg, MissouriPublic4.16666666676
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Warrensburg, MissouriPrivate3.440476190530
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Windsor, MissouriPublic
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Sedalia, MissouriPrivate
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Emma, MissouriPrivate
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Sedalia, MissouriPublic
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Higginsville, MissouriSemi-Private1.91666666673
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Clinton, MissouriSemi-Private5.01
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Cole Camp, MissouriPublic4.499573742530
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Clinton, MissouriSemi-Private2.83333333336
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