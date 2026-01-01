Home / Courses / World / USA

Missouri Golf Guide

Missouri By The Numbers

361 courses | 25605 reviews

Missouri Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 25605 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
133
3-4 Stars
68
2-3 Stars
20
1-2 Stars
11
N/A
108
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Missouri Destinations

springfield.png
Springfield
Courses: 21
Reviews: 74
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Osage National GC
Osage National Golf Club - The Mountain/River Course
Lake Ozark, Missouri
Public/Resort
4.9231481481
181
Write Review
Osage National GC
Osage National Golf Club - Links/River Course
Lake Ozark, Missouri
Public/Resort
4.9231481481
181
Write Review
Osage National GC: Aerial view
Osage National Golf Club - The Mountain/Links Course
Lake Ozark, Missouri
Public/Resort
4.9231481481
181
Write Review
Shoal Creek GC
Shoal Creek Golf Course
Kansas City, Missouri
Public
4.9225225225
371
Write Review
Old Kinderhook GC: Aerial
View Tee Times
Old Kinderhook Golf Course
Camdenton, Missouri
Public/Resort
4.9210526316
97
Write Review
Top of the Rock GC: #9
Top of the Rock Golf Course
Hollister, Missouri
Resort
4.8833333333
11
Write Review
Ozarks National
Ozarks National
Hollister, Missouri
Semi-Private
4.880952381
29
Write Review
Mozingo Lake Recreation: Aerial
View Tee Times
Mozingo Lake Recreation Park Golf Course - Sechrest 18
Maryville, Missouri
Public
4.8607524311
165
Write Review
Branson Hills GC: #4
View Tee Times
Branson Hills Golf Club
Branson, Missouri
Public
4.8080709462
527
Write Review
Eagle Knoll GC
Eagle Knoll Golf Club
Hartsburg, Missouri
Public
4.7600619195
80
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Riverside GC
Par 3 at Riverside Golf Club
Fenton, Missouri
Public
3.139568673
457
Write Review
Eighteen at Riverside GC
View Tee Times
Eighteen at Riverside Golf Club
Fenton, Missouri
Public
3.139568673
457
Write Review
Warrenton GC
View Tee Times
Warrenton Golf Course
Warrenton, Missouri
Public
3.8777562863
329
Write Review
Pheasant Run GC
View Tee Times
Pheasant Run Golf Course
O'Fallon, Missouri
Public
3.5813460519
370
Write Review
Creve Coeur GC
View Tee Times
Creve Coeur Golf Club
Creve Coeur, Missouri
Public/Municipal
4.4372880116
607
Write Review
Mozingo Lake Recreation: Aerial
View Tee Times
Mozingo Lake Recreation Park Golf Course - Sechrest 18
Maryville, Missouri
Public
4.8607524311
165
Write Review
Links At Dardenne
View Tee Times
The Links At Dardenne
O'Fallon, Missouri
Public
2.8499389912
143
Write Review
Ruth Park GC
View Tee Times
Ruth Park Golf Club
Saint Louis, Missouri
Public/Municipal
4.4596335377
215
Write Review
Rolling Hills CC
View Tee Times
Rolling Hills Country Club
Versailles, Missouri
Semi-Private
4.3390727856
233
Write Review
Forest Park GC: Aerial view
View Tee Times
Forest Park Golf Course - Red Bud
Saint Louis, Missouri
Public
4.3287449895
333
Write Review

Missouri Golf Courses By Location

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me