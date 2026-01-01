Canton Golf Guide
Canton Golf Courses
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Canton, New YorkPublic4.54
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Canton, New YorkPublic4.529411764734
Golf Courses Near Canton
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Madrid, New YorkPublic4.52
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Potsdam, New YorkSemi-Private5.01
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Heuvelton, New YorkPublic1.01
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Norfolk, New YorkSemi-Private
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Waddington, New YorkPublic3.02
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Iroquois, OntarioSemi-Private3.315789473719
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Prescott, OntarioSemi-Private4.107142857128
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Raymondville, New YorkPublic
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Winthrop, New YorkPublic
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Morrisburg, OntarioPublic
See Also
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