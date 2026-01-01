Home / Courses / World / USA

New York Golf Guide

New York By The Numbers

915 courses | 52654 reviews

New York Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 52654 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
352
3-4 Stars
151
2-3 Stars
39
1-2 Stars
25
N/A
273
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.8

Featured New York Destinations

rochester.jpeg
Rochester
Courses: 80
Reviews: 2733
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
shenendoah.jpg
View Tee Times
Shenendoah Golf Club at Turning Stone
Verona, New York
Public/Resort
4.9901960784
40
Write Review
Black at Bethpage State Park GC
Black at Bethpage State Park Golf Course
Farmingdale, New York
Municipal
4.9694444444
61
Write Review
2-kaluhyat-13d.jpg
View Tee Times
Kaluhyat Golf Club at Turning Stone
Verona, New York
Public/Resort
4.9647058824
33
Write Review
The Links at Greystone: #18
The Links at Greystone
Walworth, New York
Public
4.953125
64
Write Review
Green Lakes GC
Green Lakes Golf Course
Fayetteville, New York
Municipal
4.9444444444
13
Write Review
Seven Oaks GC
View Tee Times
Seven Oaks Golf Club
Hamilton, New York
Semi-Private
4.9289836188
103
Write Review
Hiland Park CC
Hiland Park Country Club
Queensbury, New York
Semi-Private
4.9015256588
207
Write Review
Chautauqua GC
Chautauqua Golf Club - Hill Course
Chautauqua, New York
Public
4.890625
33
Write Review
Red at Bethpage State Park GC: #5
Red at Bethpage State Park Golf Course
Farmingdale, New York
Municipal
4.8712121212
23
Write Review
Holland Meadows GC
View Tee Times
Holland Meadows Golf Course
Broadalbin, New York
Public
4.8655462185
11
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Buffalo Tournament C: #9
View Tee Times
Buffalo Tournament Club
Lancaster, New York
Public
3.1483045105
246
Write Review
McConnellsville GC: #11
View Tee Times
McConnellsville Golf Club
McConnellsville, New York
Semi-Private
4.6698564177
97
Write Review
The Lynx at River Bend GC
View Tee Times
The Lynx at River Bend Golf Club
Port Jervis, New York
Semi-Private
4.2311906118
215
Write Review
Tioga GC: #17
View Tee Times
Tioga Golf Club
Nichols, New York
Semi-Private
3.0281862745
59
Write Review
Douglaston GC: Aerial View
View Tee Times
Douglaston Golf Club
Queens, New York
Municipal
4.1025917485
1275
Write Review
6th green at Saxon Woods
View Tee Times
Saxon Woods Golf Course
Scarsdale, New York
Public/Municipal
3.7963378699
712
Write Review
Clearview Park GC: #3
View Tee Times
Clearview Park Golf Course
Queens, New York
Municipal
3.5434547346
856
Write Review
Broadacres GC
View Tee Times
Broadacres Golf Club
Orangeburg, New York
Public
3.8436242432
623
Write Review
Rolling Oaks GC: #2
View Tee Times
Rolling Oaks Golf Course
Rocky Point, New York
Public
3.2818111915
575
Write Review
Stadium GC
View Tee Times
Stadium Golf Club
Schenectady, New York
Public
4.3137254902
7
Write Review

New York Golf Courses By Location

New York Golf Resorts

  • Winter Clove Inn & Resort: Aerial
    Winter Clove Inn & Resort
    Round Top, New York
    The 35-room Winter Clove Inn is a unique all-inclusive resort in the Catskill Mountains set on 300 acres at the base of North Mountain. The 11-room Oaks Lodge and three-room Carriage Lodge offer more accommodations. Resort activities and amenities include a heated indoor pool, outdoor pool, antique bowling alley, an indoor game room, a lighted…
  • Blackhead Mountain Lodge & CC: #13
    Blackhead Mountain Lodge & Country Club
    Round Top, New York
    The Blackhead Mountain Lodge & Country Club has been a family-owned getaway in the Catskill Mountains since 1967. The golf course was added in stages with nine holes in 1990 and a second nine in 1999. A new corporate meeting center was added for corporate and social gatherings. Twenty-two rooms are available, as well as a pool, restaurant, fitness…

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me