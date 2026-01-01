New York Golf Guide
Featured New York Destinations
-
73 courses | 395 reviews
-
78 courses | 1624 reviews
-
136 courses | 17076 reviews
-
123 courses | 14336 reviews
-
109 courses | 14752 reviews
-
232 courses | 37939 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Verona, New York
Public/Resort
5.0
3
Verona, New York
Public/Resort
4.9647058824
33
Vernon, New York
Public/Resort
4.1885369532
43
Verona, New York
Public/Resort
4.9901960784
40
Vernon, New York
Public/Resort
0.0
0
Top Rated Courses
Verona, New York
Public/Resort
4.9901960784
40
Farmingdale, New York
Municipal
4.9694444444
61
Verona, New York
Public/Resort
4.9647058824
33
Walworth, New York
Public
4.953125
64
Fayetteville, New York
Municipal
4.9444444444
13
Hamilton, New York
Semi-Private
4.9289836188
103
Queensbury, New York
Semi-Private
4.9015256588
207
Chautauqua, New York
Public
4.890625
33
Farmingdale, New York
Municipal
4.8712121212
23
Broadalbin, New York
Public
4.8655462185
11
Recently Reviewed Courses
Lancaster, New York
Public
3.1483045105
246
McConnellsville, New York
Semi-Private
4.6698564177
97
Port Jervis, New York
Semi-Private
4.2311906118
215
Nichols, New York
Semi-Private
3.0281862745
59
Queens, New York
Municipal
4.1025917485
1275
Scarsdale, New York
Public/Municipal
3.7963378699
712
Queens, New York
Municipal
3.5434547346
856
Orangeburg, New York
Public
3.8436242432
623
Rocky Point, New York
Public
3.2818111915
575
Schenectady, New York
Public
4.3137254902
7
New York Golf Courses By Location
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
8 courses | 71 reviews
-
2 courses | 11 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 92 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 160 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 40 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 87 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
3 courses | 43 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 85 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 220 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 856 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
4 courses | 57 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
3 courses | 4 reviews
-
5 courses | 99 reviews
-
2 courses | 339 reviews
-
1 course | 1 review
-
5 courses | 37 reviews
-
5 courses | 3414 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1641 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 96 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 475 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 38 reviews
-
4 courses | 461 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 211 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 69 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
5 courses | 496 reviews
-
2 courses | 27 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 5 reviews
-
3 courses | 8 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
5 courses | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
1 course | 55 reviews
-
1 course | 79 reviews
-
1 course | 23 reviews
-
2 courses | 807 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 28 reviews
-
4 courses | 3 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 185 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1275 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 21 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
3 courses | 125 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 94 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 577 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 11 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 32 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
4 courses | 274 reviews
-
1 course | 1 review
-
8 courses | 126 reviews
-
3 courses | 113 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1121 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 148 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 9 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 65 reviews
-
1 course | 93 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
3 courses | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 12 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 10 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
2 courses | 64 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
5 courses | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 9 reviews
-
1 course | 103 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1325 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 19 reviews
-
3 courses | 87 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 58 reviews
-
1 course | 23 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 420 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 33 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 6 reviews
-
3 courses | 1 review
-
1 course | 11 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 54 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
3 courses | 5 reviews
-
4 courses | 31 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 115 reviews
-
2 courses | 161 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 25 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 3 reviews
-
2 courses | 1 review
-
3 courses | 246 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 51 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 338 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 135 reviews
-
2 courses | 258 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 30 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
7 courses | 3 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 67 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 659 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 758 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 174 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1138 reviews
-
3 courses | 30 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 97 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
2 courses | 1104 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
6 courses | 952 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
3 courses | 396 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 896 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
3 courses | 397 reviews
-
1 course | 92 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1290 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 1013 reviews
-
2 courses | 97 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 69 reviews
-
1 course | 59 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
2 courses | 192 reviews
-
4 courses | 11 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 428 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
1 course | 1301 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 13 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
1 course | 623 reviews
-
3 courses | 14 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 918 reviews
-
4 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
3 courses | 455 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 5 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 17 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 215 reviews
-
1 course | 18 reviews
-
3 courses | 28 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 544 reviews
-
1 course | 342 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
5 courses | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
4 courses | 212 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 47 reviews
-
4 courses | 21 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
7 courses | 2020 reviews
-
13 courses | 101 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 575 reviews
-
6 courses | 17 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 49 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 45 reviews
-
1 course | 21 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 192 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
5 courses | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
6 courses | 41 reviews
-
1 course | 186 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 715 reviews
-
9 courses | 14 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 144 reviews
-
2 courses | 37 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 36 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 5 reviews
-
3 courses | 2441 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 896 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
6 courses | 185 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 2570 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 885 reviews
-
1 course | 715 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
8 courses | 17 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 220 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 32 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
3 courses | 43 reviews
-
3 courses | 76 reviews
-
9 courses | 263 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 461 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 64 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
2 courses | 501 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
6 courses | 24 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 15 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
3 courses | 7 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 659 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 381 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 749 reviews
-
3 courses | 1 review
-
3 courses | 22 reviews
-
4 courses | 7 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 41 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 1032 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 1612 reviews
-
1 course | 634 reviews
-
1 course | 63 reviews
New York Golf Resorts
-
Round Top, New YorkThe 35-room Winter Clove Inn is a unique all-inclusive resort in the Catskill Mountains set on 300 acres at the base of North Mountain. The 11-room Oaks Lodge and three-room Carriage Lodge offer more accommodations. Resort activities and amenities include a heated indoor pool, outdoor pool, antique bowling alley, an indoor game room, a lighted…
-
Round Top, New YorkThe Blackhead Mountain Lodge & Country Club has been a family-owned getaway in the Catskill Mountains since 1967. The golf course was added in stages with nine holes in 1990 and a second nine in 1999. A new corporate meeting center was added for corporate and social gatherings. Twenty-two rooms are available, as well as a pool, restaurant, fitness…