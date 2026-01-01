Corning Golf Guide
Corning Golf Courses
Golf Courses Near Corning
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Big Flats, New YorkPublic
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Big Flats, New YorkPublic
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Big Flats, New YorkPublic
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Painted Post, New YorkPublic/Municipal
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Elmira, New YorkPrivate
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Elmira Heights, New YorkMunicipal4.562532
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Beaver Dams, New YorkPublic
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Addison, New YorkMunicipal
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Horseheads, New YorkPublic4.66666666673
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Gillett, PennsylvaniaPublic
See Also
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