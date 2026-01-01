Dudley Golf Guide
Golf Courses Near Dudley
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Mount Olive, North CarolinaSemi-Private4.02
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Goldsboro, North CarolinaPrivate4.33333333333
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Goldsboro, North CarolinaMilitary2.02
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Goldsboro, North CarolinaMunicipal3.83403954867
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Goldsboro, North CarolinaSemi-Private4.275689223144
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Kinston, North CarolinaSemi-Private5.03
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Kenansville, North CarolinaSemi-Private4.542857142970
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Kinston, North CarolinaPrivate4.66666666673
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Pink Hill, North CarolinaSemi-Private3.02
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Selma, North CarolinaSemi-Private3.352941176534
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