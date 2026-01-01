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North Carolina Golf Guide

North Carolina By The Numbers

576 courses | 80603 reviews

North Carolina Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 80603 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
303
3-4 Stars
134
2-3 Stars
25
1-2 Stars
5
N/A
65
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.2
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
4.0

Featured North Carolina Destinations

wilmingtonnc.jpeg
Wilmington (NC)
Courses: 36
Reviews: 3106
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Pinehurst Resort & CC - No. 1: #4
Pinehurst Resort & Country Club - No. 1
Pinehurst, North Carolina
Resort
4.9242424242
12
Write Review
Farmstead Golf Links: #17
Farmstead Golf Links
Calabash, North Carolina
Semi-Private
4.8721804511
343
Write Review
Pinehurst Resort & CC - No. 4 - #3, #14
Pinehurst Resort & Country Club - No. 4
Pinehurst, North Carolina
Resort
4.8571428571
21
Write Review
Woodlake Country Club - Maples: #1
View Tee Times
Woodlake Country Club
Vass, North Carolina
Private/Resort
4.8333333333
29
Write Review
Tot Hill Farm GC
Tot Hill Farm Golf Club
Asheboro, North Carolina
Public
4.8230986955
488
Write Review
Thistle GC
View Tee Times
Thistle Golf Club - Cameron Course
Sunset Beach, North Carolina
Public
4.8138513392
776
Write Review
Thistle GC
View Tee Times
Thistle Golf Club - MacKay Course
Sunset Beach, North Carolina
Public
4.8138513392
776
Write Review
Thistle GC
View Tee Times
Thistle Golf Club - Stewart Course
Sunset Beach, North Carolina
Public
4.8138513392
776
Write Review
Cypress Landing GC: #15
View Tee Times
Cypress Landing Golf Course
Chocowinity, North Carolina
Semi-Private
4.8129415449
299
Write Review
The Tillery Tradition CC: #18
The Tillery Tradition Country Club
Mt Gilead, North Carolina
Public
4.8126209834
370
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Holly Ridge GC: #13
View Tee Times
Holly Ridge Golf Course
Harbinger, North Carolina
Public
3.633839893
248
Write Review
River Bend YMCA GC: #1
View Tee Times
River Bend YMCA Golf Course
Shelby, North Carolina
Semi-Private
4.6595568887
626
Write Review
Deercroft GC: #1
View Tee Times
Deercroft Golf Club
Wagram, North Carolina
Semi-Private
4.0703928425
232
Write Review
Winding Creek GC
View Tee Times
Winding Creek Golf Club
Thomasville, North Carolina
Public/Municipal
4.2167617862
455
Write Review
Bayonet at Puppy Creek: #18
View Tee Times
Bayonet at Puppy Creek
Raeford, North Carolina
Public
4.6897233202
120
Write Review
Woodlake Country Club - Maples: #1
View Tee Times
Woodlake Country Club
Vass, North Carolina
Private/Resort
4.8333333333
29
Write Review
Belvedere CC
View Tee Times
Ironclad Golf and Beer Garden
Hampstead, North Carolina
Semi-Private
3.8604744245
441
Write Review
Carolina Colours GC
View Tee Times
Carolina Colours Golf Club
New Bern, North Carolina
Semi-Private
4.3469907737
453
Write Review
Broadmoor Golf Links
View Tee Times
Broadmoor Golf Links
Fletcher, North Carolina
Public
3.9173669468
612
Write Review
East at Grandover Resort : #17
View Tee Times
East at Grandover Resort
Greensboro, North Carolina
Resort
4.2181285842
316
Write Review

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  • Sequoyah National GC
    Harrah’s Cherokee Casino Resort
    Cherokee, North Carolina
    Harrah's Cherokee Casino Resort is located in Western North Carolina roughly a 45-minute drive from the city of Asheville. It is a partner property of Sequoyah National, a Robert Trent Jones Jr.-designed championship golf club located 3.5 miles away and offers preferred access to hotel guests. The hotel features over 1,100 guest rooms and suites…

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