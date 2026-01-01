Northwood Golf Guide
Northwood Golf Courses
Golf Courses Near Northwood
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Larimore, North DakotaSemi-Private
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Grand Forks AFB, North DakotaMilitary
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Mayville, North DakotaPublic4.54
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Grand Forks, North DakotaPublic4.33333333333
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McVille, North DakotaPublic/Municipal3.01
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Grand Forks, North DakotaPrivate5.03
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Manvel, North DakotaPublic
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Grand Forks, North DakotaPublic/Municipal
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East Grand Forks, MinnesotaSemi-Private4.14705882358
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Hope, North DakotaPublic5.01
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