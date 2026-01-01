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North Dakota Golf Guide

North Dakota By The Numbers

124 courses | 306 reviews

North Dakota Review Stats

Average Rating

4.1
4.1
Total 306 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
47
3-4 Stars
14
2-3 Stars
3
1-2 Stars
0
N/A
58
Avg. Course Layout
4.5
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.3
Avg. Pace of Play
4.6
Avg. Staff Friendliness
4.5
Avg. Course Conditions
4.2

Featured Destination

fargo.jpeg
Fargo
Courses: 29
Reviews: 109
While Fargo may be a small city, the food scene is rather large. BernBaum’s is a deli that brings together different cultures into a melting pot of warm, delicious foods. Indulge in a bagel with Lox: savory smoked salmon that will have you asking yourself why you’ve never tried it before. Sandy’s Donuts offers different types of homemade donuts and coffee that can make anybody’s morning fly by.
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Bois de Sioux GC
View Tee Times
Bois de Sioux Golf Course
Wahpeton, North Dakota
Semi-Private
4.7672634271
32
Write Review
Painted Woods GC: #9
Painted Woods Golf Course
Washburn, North Dakota
Municipal/Public
4.7307692308
26
Write Review
Riverwood GC: #8
View Tee Times
Riverwood Golf Club
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
4.3713267125
48
Write Review
Pebble Creek GC
View Tee Times
Pebble Creek Municipal Golf Course
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
3.9867647059
28
Write Review
Tom O'Leary GC
View Tee Times
Tom O'Leary Golf Club
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
3.8683473389
35
Write Review
Jamestown CC: #3
View Tee Times
Jamestown Country Club
Jamestown, North Dakota
Semi-Private
3.7516339869
20
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Tom O'Leary GC
View Tee Times
Tom O'Leary Golf Club
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
3.8683473389
35
Write Review
Hawktree GC
View Tee Times
Hawktree Golf Club
Bismarck, North Dakota
Public
4.9764705882
9
Write Review
Riverwood GC: #8
View Tee Times
Riverwood Golf Club
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
4.3713267125
48
Write Review
Wildwood GC: #9
View Tee Times
Wildwood Country Club
Burlington, North Dakota
Public
3.0
1
Write Review
Pebble Creek GC
View Tee Times
Pebble Creek Municipal Golf Course
Bismarck, North Dakota
Public/Municipal
3.9867647059
28
Write Review

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