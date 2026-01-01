New Washington Golf Guide
New Washington Golf Courses
Golf Courses Near New Washington
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Shelby, OhioPublic4.02
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Willard, OhioSemi-Private0.00
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Bucyrus, OhioSemi-Private4.421991187469
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Galion, OhioPublic4.02
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Shelby, OhioSemi-Private3.821266968334
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Mansfield, OhioPublic4.179612870868
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Bucyrus, OhioPublic4.01
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Galion, OhioSemi-Private3.91666666673
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Tiffin, OhioPrivate4.14285714293
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Tiffin, OhioPublic3.918367346915
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