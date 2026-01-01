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Ohio Golf Guide

Ohio By The Numbers

765 courses | 60494 reviews

Ohio Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 60494 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
325
3-4 Stars
179
2-3 Stars
47
1-2 Stars
22
N/A
116
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Ohio Destinations

toledo.jpeg
Toledo
Courses: 53
Reviews: 2067
Toledo, Ohio is located minutes south of the Michigan-Ohio border at the western tip of Lake Erie and located about an hour's drive south of Detroit, Michigan. The city has a storied history in golf. It is home to the Inverness Club, whose Donald Ross-designed course is over a century old and has hosted four U.S. Opens, two PGA Championships and the women's 2021 Solheim Cup. It also has one of the oldest municipal courses in the country, Ottawa Park, which was founded in 1899. The nearby city of Sylvania also has some prestige as a longtime host of an LPGA event at Highland Meadows, which dates back to the 1920s. Sylvania Country Club is also noteworthy as a venue where Byron Nelson and Arnold Palmer have won championships. Off the course, Toledo is home to the Toledo Museum of Art, with its vast collection of modern and Renaissance work. Reflecting the city’s legacy of glass production, the museum's Glass Pavilion showcases thousands of glass works. By the Maumee River, the Imagination Station is a children's science museum with hands-on exhibits. The Toledo Zoo has polar bears, rides and an aquarium. The Toledo Mud Hens are also a AAA baseball team and affiliate of the Detroit Tigers.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Eagle Creek GC
Eagle Creek Golf Club
Norwalk, Ohio
Public
4.9166666667
12
Write Review
National Golf Links: #11
National Golf Links
South Charleston, Ohio
Public
4.9166666667
11
Write Review
GC at Yankee Trace
Golf Club at Yankee Trace - Vintage Course
Centerville, Ohio
Semi-Private
4.9099821747
188
Write Review
GC at Yankee Trace - Championship
Golf Club at Yankee Trace - Heritage Course
Centerville, Ohio
Semi-Private
4.9099821747
188
Write Review
Golf Club at Yankee Trace
Golf Club at Yankee Trace - Legend Course
Centerville, Ohio
Semi-Private
4.9099821747
188
Write Review
Windmill Lakes GC
Windmill Lakes Golf Club
Ravenna, Ohio
Public
4.9096385542
417
Write Review
Walden Ponds GC
Walden Ponds Golf Club
Hamilton, Ohio
Public
4.9082633053
338
Write Review
Virtues GC
Virtues Golf Club
Nashport, Ohio
Public
4.850174216
166
Write Review
Regulation at Green Hills GC
Regulation at Green Hills Golf Course
Clyde, Ohio
Public
4.8461538462
27
Write Review
Champions GC
Champions Golf Course
Columbus, Ohio
Public/Municipal
4.8454301075
125
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Black Brook GC & Practice Center
View Tee Times
Black Brook Golf Course & Practice Center
Mentor, Ohio
Public/Municipal
4.3301742919
211
Write Review
Quarry GC: #15
View Tee Times
The Quarry Golf Club
Canton, Ohio
Public
4.7388788676
552
Write Review
Briarwood GC
View Tee Times
Briarwood Golf Course
Broadview Heights, Ohio
Public
3.2209856916
198
Write Review
Sugar Bush GC
View Tee Times
Sugar Bush Golf Club
Garrettsville, Ohio
Public
3.6111111111
24
Write Review
Ashland GC: #4
View Tee Times
Ashland Golf Club
Ashland, Ohio
Semi-Private
4.6557589469
92
Write Review
Ironwood GC
View Tee Times
Ironwood Golf Course
Hinckley, Ohio
Public
3.6162464986
79
Write Review
Brandywine CC: #16
View Tee Times
Brandywine Country Club
Maumee, Ohio
Semi-Private
3.7488687783
25
Write Review
Stillwater Valley GC: #12
View Tee Times
Stillwater Valley Golf Club
Versailles, Ohio
Public
4.6334082561
81
Write Review
Elks Run GC
View Tee Times
Elks Run Golf Club
Batavia, Ohio
Public
4.2545698614
764
Write Review
Wilkshire GC
View Tee Times
Wilkshire Golf Course
Bolivar, Ohio
Public
4.2782083757
289
Write Review

Ohio Golf Courses By Location

Ohio Golf Resorts

  • Saunders GC: #2
    Saunders Cottages and Golf Course
    Put-In-Bay, Ohio
    Put-in-Bay, a village on South Bass Island in Lake Erie accessible only by ferry, is known as a family getaway of resorts and lakefront rentals that gets a little rowdy after dark, attracting college students and bachelor and bachelorette parties. The Saunders Cottages and Golf Course sits on the west side of Put-in-Bay far enough away from the…
  • Punderson State Park GC: #2
    Punderson Manor Lodge & Conference Center
    Newbury Township, Ohio
    The Punderson Manor Lodge and Conference Center is a charming English Tudor-style manor within the Punderson State Park, home to cabins, a 150-acre glacial lake, miles of trails and other outdoor adventures. In addition to the Punderson State Park Golf Course, there’s a disc golf course, indoor and outdoor pools, a sandy beach, boating and…

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