Sardis Golf Guide
Sardis Golf Courses
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Sardis, OhioPublic
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Sardis, OhioPublic
Golf Courses Near Sardis
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Sistersville, West VirginiaSemi-Private4.08333333333
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Powhatan Point, OhioPublic3.01
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Beallsville, OhioSemi-Private5.01
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Moundsville, West VirginiaPrivate5.01
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Jacobsburg, OhioPublic
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Saint Marys, West VirginiaPublic3.01
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Moundsville, West VirginiaMunicipal
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Harrisville, West VirginiaSemi-Private
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Quaker City, OhioPublic
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Bristol, West VirginiaSemi-Private4.01
See Also
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