Cordell Golf Guide
Cordell Golf Courses
Golf Courses Near Cordell
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Burns Flat, OklahomaPublic
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Clinton, OklahomaPublic/Municipal4.296296296327
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Hobart, OklahomaMunicipal/Semi-Private
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Weatherford, OklahomaSemi-Private4.651260504212
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Fort Cobb, OklahomaPublic4.06
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Elk City, OklahomaSemi-Private4.01
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Lone Wolf, OklahomaResort5.01
See Also
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