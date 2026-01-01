Home / Courses / World / USA

Oklahoma Golf Guide

Oklahoma By The Numbers

216 courses | 7175 reviews

Oklahoma Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 7175 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
81
3-4 Stars
34
2-3 Stars
17
1-2 Stars
8
N/A
66
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.7

Featured Oklahoma Destinations

tulsa.jpeg
Tulsa
Courses: 31
Reviews: 2393
Explore

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Roman Nose GC
View Tee Times
Roman Nose Golf Course
Watonga, Oklahoma
Public/Resort
4.9333333333
11
Write Review
Forest Ridge GC
View Tee Times
The Club at Forest Ridge
Broken Arrow, Oklahoma
Semi-Private
4.7658800047
173
Write Review
Pheasant Run GC
Pheasant Run Golf Club
Enid, Oklahoma
Public
4.7631578947
39
Write Review
Twin Oaks GC: Practice area
Twin Oaks Golf Course
Duncan, Oklahoma
Public
4.6666666667
20
Write Review
Prairie West Golf Club at Weatherford
View Tee Times
Prairie West Golf Club at Weatherford
Weatherford, Oklahoma
Semi-Private
4.6512605042
12
Write Review
Buncombe Creek GC
Buncombe Creek Golf Course
Kingston, Oklahoma
Public
4.5357142857
16
Write Review
Meadowbrook CC
Meadowbrook Country Club
Tulsa, Oklahoma
Private
4.5125
80
Write Review
Jimmie Austin Univ of Oklahoma GC: #5
Jimmie Austin University of Oklahoma Golf Course
Norman, Oklahoma
Public
4.4782608696
23
Write Review
Winter Creek GCC
Winter Creek Golf & Country Club
Blanchard, Oklahoma
Public
4.4706349206
317
Write Review
Peoria Ridge: #5
View Tee Times
Peoria Ridge
Miami, Oklahoma
Public
4.4598780689
69
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Falconhead Resort CC
View Tee Times
Falconhead Resort & Country Club
Burneyville, Oklahoma
Resort
4.4254901961
135
Write Review
Westwood Park GC
View Tee Times
Westwood Park Golf Course
Norman, Oklahoma
Public
4.2604427736
59
Write Review
The Links at Oklahoma City Golf & Athletic Club
View Tee Times
The Links at Oklahoma City Golf & Athletic Club
Oklahoma City, Oklahoma
Public
3.6941176471
106
Write Review
Heritage Hills GC
View Tee Times
Heritage Hills Golf Course
Claremore, Oklahoma
Public
3.6298048333
242
Write Review
GC at Cimarron Trails
View Tee Times
The Golf Club at Cimarron Trails
Perkins, Oklahoma
Public
4.4546782742
522
Write Review
Cimarron National GC - Cimarron National
View Tee Times
Cimarron National Golf Club - Cimarron National Course
Guthrie, Oklahoma
Semi-Private
3.5370101649
255
Write Review
Watonga GC
Watonga Golf Club
Watonga, Oklahoma
Public/Municipal
1.0
1
Write Review
Sapulpa Municipal GC
View Tee Times
Sapulpa Municipal Golf Course
Sapulpa, Oklahoma
Public/Municipal
3.8068783069
214
Write Review
Cimarron National GC - Aqua Canyon
View Tee Times
Cimarron National Golf Club - Aqua Canyon Course
Guthrie, Oklahoma
Semi-Private
3.7625253072
254
Write Review
Choctaw Creek GC
View Tee Times
Choctaw Creek Golf Course
Choctaw, Oklahoma
Public
2.9786525656
232
Write Review

Oklahoma Golf Courses By Location

Oklahoma Golf Resorts

  • Bald Eagle At Eagle Creek GC
    Downstream Casino Resort
    Quapaw, Oklahoma
    The Downstream Casino Resort, owned by the Quapaw Nation of Oklahoma, is unique in that its golf course, the Bald Eagle at the Eagle Creek Golf Club, is located across the Missouri state line in Joplin three miles from the resort. The two towers house guests and offer an indoor pool and spa; an outdoor pool with a bar, jacuzzi, fire pit and…

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me