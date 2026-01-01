South Hill Golf Guide
South Hill Golf Courses
Golf Courses Near South Hill
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Lawrenceville, VirginiaPrivate
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Bracey, VirginiaPrivate4.01
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Bracey, VirginiaSemi-Private
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Kenbridge, VirginiaPrivate
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Gasburg, VirginiaPublic
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Victoria, VirginiaPrivate
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Chase City, VirginiaPrivate5.01
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Blackstone, VirginiaPrivate
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Littleton, North CarolinaPrivate3.02
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Warrenton, North CarolinaSemi-Private4.01
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